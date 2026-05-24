72 978 зрителей на матче «Спартака» с «Краснодаром» в «Лужниках» – новый рекорд посещаемости финалов Кубка России

Матч «Спартак» – «Краснодар» побил рекорд финалов Кубка России по посещаемости.

На матче «Спартака » против «Краснодара » на стадионе «Лужники » присутствуют 72 978 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости финалов Кубка России был установлен в 2022 году – тогда решающий матч турнира между «Спартаком» и «Динамо » (2:1) посетили 69 306 болельщиков.

