  • 72 978 зрителей на матче «Спартака» с «Краснодаром» в «Лужниках» – новый рекорд посещаемости финалов Кубка России
На суперфинале FONBET Кубка России установлен новый рекорд посещаемости.

На матче «Спартака» против «Краснодара» на стадионе «Лужники» присутствуют 72 978 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости финалов Кубка России был установлен в 2022 году – тогда решающий матч турнира между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) посетили 69 306 болельщиков.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoболельщики
рекорды
logoЛужники
logoДинамо Москва

Комментарии

Как же сложно слушать этот дуэт комментаторов
Суммарно послушал их минуты три. А так без звука
Студия после матча с Губерниевым и Черданцевым это вообще ад
Круто, уберите фан айди лига станет более смотрибельней
Комментарий скрыт
так этот матч с fan id
Фан айди убийца футбола!
Боты по старым методичкам работают. не читая текст о том что полный стадион.
Это сарказм был)) я давно угараю над диванными протестунами
Всего-то на 72700 больше,чем было на матчах Химок.
на любых или против Торпедо?)
По сути это максимум стадиона . Что ж воскресенье праздник футбола , итог сезона . Все по делу .
Неа, максимум 80+, на матч МВД просто ограничила вместимость в 70к + випы.
То ли коронавирус , то ли боятся фан-групп Краснодара
Я во время игры как говорится загулил сейчас пишет 73 тыс . После чм что то там убрали .во всяком случае визуально полный стадион . Где там еще 7 тыс найти не знаю
Давно не смотрел наш футбол,крутая атмосфера и игра на уровне.
Спасибо быкам за финал. Матч огонь.
Шикарная трансляция. Переключения на лица болельщиков, на парк в Краснодаре.
Ещё бесила графика с цифрами, прямо во время игры, которая вообще всё закрывала. Никакой информативности от этих цифр нет всё равно, но ведь матчу надо показать какая у них технология есть(очень убогая)... Хоть бы в перерыве показывали, а не прямо во время игры, когда идёт атака.
Лужа для Спартака это практически оберег
Отличный результат! Можем, когда захотим
