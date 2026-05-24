У «МЮ» 5 побед и ничья в последних 6 играх сезона

«Манчестер Юнайтед » выиграл пять из шести последних матчей.

Команда Майкла Кэррика сегодня разгромила «Брайтон » (3:0) в заключительном туре АПЛ .

Начиная с 18 апреля манкунианцы также обыграли «Челси» (1:0), «Брентфорд» (2:1), «Ливерпуль» (3:2) и «Ноттингем Форест» (3:2). За это время очки потеряны только в матче с «Сандерлендом» (0:0).

«МЮ» завершил чемпионат Англии на третьем месте, набрав 71 очко.