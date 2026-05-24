У «МЮ» 5 побед и ничья в последних 6 играх сезона

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из шести последних матчей.

Команда Майкла Кэррика сегодня разгромила «Брайтон» (3:0) в заключительном туре АПЛ.

Начиная с 18 апреля манкунианцы также обыграли «Челси» (1:0), «Брентфорд» (2:1), «Ливерпуль» (3:2) и «Ноттингем Форест» (3:2). За это время очки потеряны только в матче с «Сандерлендом» (0:0).

«МЮ» завершил чемпионат Англии на третьем месте, набрав 71 очко.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Всех с победой, окончанием драмы и верой в будущее!
Я хз, как можно было с этой командой так бездарно тошнить в начале сезона, как это делал Аморим.
Ответsintenced
Да потому что он обыкновенный физрук из портиш лиги, который по классике обкакался в топ чемпионате. Меня больше поражали его сектанты, которые верили в его тренерский гений даже когда он позорно проиграл в финале ЛЕ худшему ТТХ в истории.
Ответsintenced
Так пишите, будто при Амориме не было ярких игр. Будто у Каррика не было тошнилова.
Поздравляю Бруну с рекордом АПЛ. Жаль немного не хватило до рекорда топ-лиг.
Специально для нестриженного клоуна
Ответsabrusov
Так вроде нужны были 5 побед подряд )
ОтветDred
В этом и суть)) что поделом ему)))
Каррик полностью заслужил место тренера в МЮ !
Даже не верится, что могу это сказать про МЮ - на классе!
На мажоре ,МЮ, заканчивает свой, очень даже неплохой сезон. Всех болел с победой, и до новых побед!!!
Проклятие лохматого шарлатана: даже если они выиграют АПЛ - пяти побед к ряду может и не случиться
