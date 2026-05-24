Фофана удален за 2 желтые меньше чем за 10 минут во 2-м тайме с «Сандерлендом». Защитник «Челси» получил 2-ю карточку, повалив выбегавшего на ворота Изидора
Фофана удалился у «Челси» во 2-м тайме матча с «Сандерлендом».
Защитник «Челси» Уэсли Фофана получил красную карточку на 62-й минуте матча с «Сандерлендом» в 38-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).
Француз заработал вторую желтую за фол на Вильзоне Изидоре. Фофана руками завалил соперника на газон, когда тот прорывался к воротам с мячом.
Первой желтой арбитр Крис Кавана наградил Фофана на 54-й минуте.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
