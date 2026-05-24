Фофана удален за 2 желтые меньше чем за 10 минут во 2-м тайме с «Сандерлендом». Защитник «Челси» получил 2-ю карточку, повалив выбегавшего на ворота Изидора

Фофана удалился у «Челси» во 2-м тайме матча с «Сандерлендом».

Защитник «Челси » Уэсли Фофана получил красную карточку на 62-й минуте матча с «Сандерлендом » в 38-м туре АПЛ (1:2, второй тайм).

Француз заработал вторую желтую за фол на Вильзоне Изидоре . Фофана руками завалил соперника на газон, когда тот прорывался к воротам с мячом.

Первой желтой арбитр Крис Кавана наградил Фофана на 54-й минуте.

