  • Пеп заплакал во время матча с «Астон Виллой». Тренер проводит последнюю игру во главе «Ман Сити»
Пеп заплакал во время матча с «Астон Виллой». Тренер проводит последнюю игру во главе «Ман Сити»

Гвардиола плакал во время матча с «Астон Виллой».

Пеп Гвардиола заплакал во время матча с «Астон Виллой».

Сегодня главный тренер «Манчестер Сити» проводит последнюю игру во главе команды. Каталонец работал в клубе с 2016 года, при нем «горожане» выиграли АПЛ шесть раз за десять лет и завоевали 20 трофеев в общей сложности.

По ходу второго тайма Гвардиола не сдержал слез. Плачущего тренера «Ман Сити» показали в трансляции матча.

10 лет в АПЛ творил гений. Лукомский провожает Пепа

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс
Пеп в МанСити провел больше времени чем в Баварии и Барселоне в совокупности. Как никак огромная часть его жизни.
Это когда меняли Бернардо
И правда грустно.
Культовая легенда АПЛ
Всего футбольного мира
Пеп, долго не затягивай с отпуском‼️☝️🍻🍻
Ждём тебя 🫵через 2 года, 🙏🤌и желательно в клубном европейском футболе.🙌👍🤝👏
Кроме Италии некуда идти, но там ни одна команда не потянет его бюджет на усиление
Теоретически на смену Энрике в ПСЖ ещё
На следующей неделе у меня последний рабочий день в компании, где я как и Пеп с 2016 года, но плакать не буду, наверно😂
"Виши деркос", а тебе лысый я телефон не скажу...
Как бы Пеп не стал Фергюссоном для Сити😕😕😕
Легендарный тренер для АПЛ и в целом! Для Сити и вовсе культовая личность.
Команда результатом Пепку не достойно проводила.
реально пробирает
«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»
24 мая, 16:23
Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом перед игрой с «Астон Виллой». Тренер и игроки проводят последний матч за клуб
24 мая, 15:55
Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем Пепа во главе «Сити». Каталонец выиграл АПЛ 6 раз за 10 лет
24 мая, 15:18
