«Вест Хэм» вылетел из АПЛ впервые с 2011 года. «Тоттенхэм» остался в лиге

Впервые с сезона-2011/12 «Вест Хэм» будет играть в Чемпионшипе.

Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла «Лидс» (3:0) в заключительном туре АПЛ , но этого не хватило для того, чтобы сохранить место в высшей лиге. С 39 очками она отправляется во второй дивизион, а «Тоттенхэм» (41) спасается.

Также Премьер-лигу покинули «Вулверхэмптон» и «Бернли».

