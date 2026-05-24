  • Холанд с 27 голами стал лучшим бомбардиром АПЛ, Бруну с 21 передачей – лучшим ассистентом, Райя провел 19 сухих матчей
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26.

В 35 матчах сезона норвежец забил 27 голов. Второе место в списке бомбардиров занял Игор Тиаго из «Брентфорда» с 22 забитыми мячами.

Лучшим ассистентом стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – капитан манкунианцев отдал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.

Лучшим голкипером по количеству сухих матчей стал вратарь «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Бруну побил невозможный рекорд
Шерки молодец, в 22 года в первый сезон в АПЛ сделал 4+12
Как по мне средний сезон, какой то прям магии от него не было, и сказать что он прям суперзвездой станет, тоже не видно...добротный топовой игрок, технарь
Надеюсь в следующем году пойдет на повышение
Лучший бомбардир чемпионата в команде которая заняла второе место.
Лучший ассистент, в команде которая заняла третье место.
Лучший вратарь, в команде которая заняла первое место.

Вывод - титул выигрывает оборона! 🏆
Комментарий скрыт
это сейчас болела мю в сторону арсенала делает укол о том, что тащат лондонцев?) ты серьезно?)
Райя шикарный голкипер, очень повезло Арсеналу с ним. А ведь многие недоумевали, когда сделали ставку на него, а не Рамсдэйла.
Жаль не «22», красивая цифра.
Бруну красавчик. Живая легенда АПЛ!
Прекрасно, что остается в МЮ на сл сезон.

Еще поражает, что даже проведя вялый в целом сезон, Холланд настрелял такие цифры.
И это с 3-мя пенками. А теперь представь, если бы Сити еще имел столько же пенок, как тот же Брентфорд, например)
3я золотая бутса АПЛ за 4 сезона, и то в одном не выиграл потому что долго травмирован был:)
Давали бы еще пенки, как тому же Брентфорду и мог бы побороться с Кейном за общую бутсу)
Страшно представить, что с Холандом сделает ватокат без идей Марески.
Может, наоборот будут максимально задействовать его, а не катать туда-сюда, как во 2-й половине сезона.
Интересный сезон получился, несмотря на спад Ливерпуля, и штормило Сити, Мю удивил, и конечно Тухель дико разочаровал, не взял Гиббс Уайта на чемпионат мира, просто фантастический сезон провел, и конечно жаль, что молотобойцы вылетели...
Какие то космические цифры 🤗
