Холанд с 27 голами стал лучшим бомбардиром АПЛ, Бруну с 21 передачей – лучшим ассистентом, Райя провел 19 сухих матчей

Холанд стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Бруну – лучшим ассистентом.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26.

В 35 матчах сезона норвежец забил 27 голов. Второе место в списке бомбардиров занял Игор Тиаго из «Брентфорда» с 22 забитыми мячами.

Лучшим ассистентом стал полузащитник «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш – капитан манкунианцев отдал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.

Лучшим голкипером по количеству сухих матчей стал вратарь «Арсенала » Давид Райя, не пропустивший в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.