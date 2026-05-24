Холанд с 27 голами стал лучшим бомбардиром АПЛ, Бруну с 21 передачей – лучшим ассистентом, Райя провел 19 сухих матчей
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2025/26.
В 35 матчах сезона норвежец забил 27 голов. Второе место в списке бомбардиров занял Игор Тиаго из «Брентфорда» с 22 забитыми мячами.
Лучшим ассистентом стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш – капитан манкунианцев отдал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.
Лучшим голкипером по количеству сухих матчей стал вратарь «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Лучший ассистент, в команде которая заняла третье место.
Лучший вратарь, в команде которая заняла первое место.
Вывод - титул выигрывает оборона! 🏆
Прекрасно, что остается в МЮ на сл сезон.
Еще поражает, что даже проведя вялый в целом сезон, Холланд настрелял такие цифры.