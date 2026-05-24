  • Салах побил рекорд «Ливерпуля» по ассистам в АПЛ. У Мохамеда 93 голевых паса, у Джеррарда – 92
Салах отдал 93-й голевой пас в АПЛ – рекордный.

Мохамед Салах стал лучшим ассистентом в истории «Ливерпуля» в АПЛ.

Вингер отметился голевым пасом в последней игре за «красных». Он помог Кертису Джонсу забить «Брентфорду» на 58-й минуте.

Это 93-й ассист Салаха в Премьер-лиге в составе «Ливерпуля». Он превзошел Стивена Джеррарда, отдавшего 92 паса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер АПЛ
Безоговорочно лучший игрок Ливерпуля 21 веке, и по достижениям и по статистике
Chyngyz Orozaliev
Не фанат Ливерпуля, но по мне он, Анри и КДБ лучшие игроки АПЛ в 21 веке, а может и в целом (в силу возраста не застал футбол 20 века)
Леганда, не только Ливерпуля, но и всей АПЛ. Игрок с уникальной для вингера статистикой, жаль, что все так закончилось(
Лысый мог бы и дать доиграть Фараону последний матч до конца, учитывая что заменил его Фримпонг который ничего толком не показал в атаке.
Слушай, ну это обычная практика замены уходящего игрока для апплодисментов
Ну так заменил бы на 90+ минуте. Одно дело когда твоя команда ведет в счете 5:0 и ты можешь позволить себе, заменить легенду своей команды под аплодисменты трибун, и совсем другое при счете 1:1 освежать фланги атаки от которых исходит вся острота в игре и которые готовы к тому чтобы провести весь матч. Более того, ситуация в которой внебрачный сын лысого в лице Гакпо со своей безобразной игрой проводит весь матч, уже поднадоела.
Круто, конечно
Уходит эпоха. Эх, как-то даже не по себе чутка. Как же время идет. Вчера Карвахаля провожали из Реала, сегодня Салах из Ливерпуля ушел. Хотя казалось бы вот недавно Салаха подписали. Тут еще Пепка у руля Сити последний матч провел…
Легенда. Один из величайших. Эпоха великих уходит постепенно.
Лучший игрок в истории Ливера
А Азар лучший ливер в истории Реала
Легенда, Египетская сила, просто лучший, Фараон навсегда YNWA !!!
Красавчик МО! Обойти Джерарда - это не шутки. оставил ьаки наследие в клубе. Удачи ему в дальнейшем!
