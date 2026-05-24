Салах побил рекорд «Ливерпуля» по ассистам в АПЛ. У Мохамеда 93 голевых паса, у Джеррарда – 92
Салах отдал 93-й голевой пас в АПЛ – рекордный.
Мохамед Салах стал лучшим ассистентом в истории «Ливерпуля» в АПЛ.
Вингер отметился голевым пасом в последней игре за «красных». Он помог Кертису Джонсу забить «Брентфорду» на 58-й минуте.
Это 93-й ассист Салаха в Премьер-лиге в составе «Ливерпуля». Он превзошел Стивена Джеррарда, отдавшего 92 паса.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер АПЛ
