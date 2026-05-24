Салах – второй африканец после Коло Туре, сыгравший в старте в 300 матчах АПЛ

Мохамед Салах стал вторым африканцем, сыгравшим в старте 300 матчей АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах начал с первых минут игру против «Брентфорда» в 38-м туре АПЛ (1:1, второй тайм).

Сегодняшняя игра стала для Салаха 300-й в АПЛ в стартовом составе. 294 матча египтянин отыграл за «Ливерпуль», еще 6 – за «Челси ».

Ранее единственным африканским футболистом, которому удалось достичь этой отметки, был Коло Туре – ивуариец отыграл в старте 304 матча в АПЛ , выступая за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Напомним, что сегодня Салах проводит последний матч за «Ливерпуль».