«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»

«Манчестер Сити » установил новый рекорд посещаемости на домашнем стадионе «Этихад ».

На игру с «Астон Виллой » (1:1, второй тайм) в 38-м туре АПЛ пришли 60 332 зрителя, сообщает журналист BBC Шамун Хафез.

Сегодня свой последний матч в качестве главного тренера клуба проводит Пеп Гвардиола .

Напомним, что клуб расширил Северную трибуну и присвоил ей имя каталонского тренера.