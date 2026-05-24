«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»
«Манчестер Сити» установил новый рекорд посещаемости на домашнем стадионе «Этихад».
На игру с «Астон Виллой» (1:1, второй тайм) в 38-м туре АПЛ пришли 60 332 зрителя, сообщает журналист BBC Шамун Хафез.
Сегодня свой последний матч в качестве главного тренера клуба проводит Пеп Гвардиола.
Напомним, что клуб расширил Северную трибуну и присвоил ей имя каталонского тренера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
