  «Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»
«Сити» установил свой рекорд посещаемости. На последнем матче Гвардиолы – 60 332 зрителя на «Этихаде»

«Манчестер Сити» установил новый рекорд посещаемости на домашнем стадионе «Этихад».

На игру с «Астон Виллой» (1:1, второй тайм) в 38-м туре АПЛ пришли 60 332 зрителя, сообщает журналист BBC Шамун Хафез. 

Сегодня свой последний матч в качестве главного тренера клуба проводит Пеп Гвардиола.

Напомним, что клуб расширил Северную трибуну и присвоил ей имя каталонского тренера.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
Так открыли же трибуну его имени.
Было бы отлично, если автор сообщил бы максимальную вместительность стадиона
согласно инфе с трансфермаркт - 55.097. но есть примечание, что при проведении шоу вместимость расширяется до 60.000
Не, они как раз к этому матчу добавили +7к мест, завершив реконструкцию
Расширили стадион как-то почти незаметно
Абсолютно заслуженно!
Пеп правильно ушёл.. Он уже не управляет этим МС.
Из них 3/4болелы АВ.)Пепу удачи и спасибо за красивый футбол.
маловатый стадион для такого клуба как Сити
Тут же цифры четко всё дают понять.
