Аршавин считает, что Дзюба не усилил бы «Спартак»: «Думаю, уже нет»
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба в нынешней форме не усилил бы «Спартак».
Вчера 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона» после двух сезонов в клубе.
– Дзюба усилил бы «Спартак»?
– Думаю, что уже нет, – сказал Аршавин.
В сезоне-2025/26 Дзюба отметился 8 голами и 5 ассистами в 26 матчах за «Акрон» в Мир РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
