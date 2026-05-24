Аршавин считает, что Дзюба не усилил бы «Спартак»: «Думаю, уже нет»

Аршавин заявил, что Дзюба не усилил бы «Спартак».

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба в нынешней форме не усилил бы «Спартак».

Вчера 37-летний форвард объявил об уходе из «Акрона» после двух сезонов в клубе.

– Дзюба усилил бы «Спартак»?

– Думаю, что уже нет, – сказал Аршавин.

В сезоне-2025/26 Дзюба отметился 8 голами и 5 ассистами в 26 матчах за «Акрон » в Мир РПЛ . Его статистику можно найти здесь .