Фанаты «Виллы» в шутку скандировали Гвардиоле «Утром тебя уволят» и «Ты просто отстойная версия Унаи Эмери»

Болельщики «Астон Виллы» отметились шутливыми кричалками на прощальном матче Пепа Гвардиолы.

Каталонец покидает должность главного тренера «Манчестер Сити» после сегодняшней игры.

Фанаты бирмингемцев в шутливой манере затянули «Утром тебя уволят», а затем «Ты просто отстойная версия Унаи Эмери».

Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем Пепа во главе «Сити». Каталонец выиграл АПЛ 6 раз за 10 лет