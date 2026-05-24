«Кристал Пэлас» устроил «Арсеналу» чемпионский коридор по случаю победы «канониров» в АПЛ

«Кристал Пэлас» устроил «Арсеналу» чемпионский коридор.

«Кристал Пэлас » чествовал «Арсенал » перед матчем 38-го тура АПЛ (0:1, перерыв).

«Орлы» выстроились в чемпионский коридор для «канониров» на своем поле. Команда Микеля Артеты выиграла чемпионат Англии.

Игра проходит на «Селхерст Парк».