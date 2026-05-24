«Спартак» заменил Джику из-за травмы в конце 1-го тайма игры с «Краснодаром». Вышедший на замену Мартинс получил желтую через 2 минуты
Александр Джику получил травму в конце первого тайма матча с «Краснодаром».
«Спартак» встречается с «быками» в финале FONBET Кубка России.
На 41-й минуте защитнику красно-белых потребовалась помощь в связи с травмой – похоже, мышечной. Футболиста сборной Ганы пришлось заменить. На поле вышел Кристофер Мартинс Перейра – и уже через две минуты получил желтую карточку.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
