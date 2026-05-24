Фанаты «Арсенала» принесли бутылки с логотипом «Ман Сити» и надписью «115 мл» на матч с «Пэлас» – это отсылка к обвинениям «горожан» в финансовых нарушениях
Матч 38-го тура АПЛ проходит на «Селхерст Парк». «Арсенал» ранее досрочно гарантировал себе чемпионство.
Некоторые фанаты «канониров» пришли на матч с пластиковыми бутылками с изображением на этикетках логотипа «Манчестер Сити» и надписью «115 мл» – отсылкой к 115 обвинениям «горожан» в финансовых нарушениях.
Ранее в соцсетях распространились кадры с болельщиком «Манчестер Сити» с бутылкой с логотипом «Арсенала». Перед встречей команд в 33-м туре АПЛ 19 апреля вода в таких же бутылках продавалась возле «Этихад Стэдиум» – таким образом фанаты «горожан» высмеивали упущенные «Арсеналом» титулы в двух предыдущих сезонах и сократившийся отрыв в таблице.
Фото: Gettyimages/Justin Setterfield
