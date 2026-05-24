  • Фанаты «Арсенала» принесли бутылки с логотипом «Ман Сити» и надписью «115 мл» на матч с «Пэлас» – это отсылка к обвинениям «горожан» в финансовых нарушениях
Фанаты «Арсенала» потроллили «Ман Сити».

Матч 38-го тура АПЛ проходит на «Селхерст Парк». «Арсенал» ранее досрочно гарантировал себе чемпионство.

Некоторые фанаты «канониров» пришли на матч с пластиковыми бутылками с изображением на этикетках логотипа «Манчестер Сити» и надписью «115 мл» – отсылкой к 115 обвинениям «горожан» в финансовых нарушениях.

Ранее в соцсетях распространились кадры с болельщиком «Манчестер Сити» с бутылкой с логотипом «Арсенала». Перед встречей команд в 33-м туре АПЛ 19 апреля вода в таких же бутылках продавалась возле «Этихад Стэдиум» – таким образом фанаты «горожан» высмеивали упущенные «Арсеналом» титулы в двух предыдущих сезонах и сократившийся отрыв в таблице.

Фото: Gettyimages/Justin Setterfield

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Да, этот мурзилка из МС станет теперь антимемом
Это был манся
Ну вообще-то сами Фанаты Сити это начали вот и получили по заслугам
Мне нравится как рвутся от ответок те, кто ещё недавно, мягко говоря, подкалывали Арсенал
Комментарий скрыт
Я не заинтересован в изучении избирательной памяти, спасибо
Предлагаю следующем сезоне фанатам приходить на матчи арсенала с бутылочками на которых будет угловой флаг
Углочемпионы😁
Мог бы сойти за умного, если бы посмотрел, сколько голов с угловых забивают другие клубы. В том числе, с 17 места, например.
затралено)
Хах, это пять 🤣🤣🤣
там 115+15 по обвинениям
В бутылке были слезы Гвардьолы
