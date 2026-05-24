  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом перед игрой с «Астон Виллой». Тренер и игроки проводят последний матч за клуб
Фото
0

Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом перед игрой с «Астон Виллой». Тренер и игроки проводят последний матч за клуб

Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом.

Фанаты «Манчестер Сити» развернули прощальные баннеры с Пепом Гвардиолой, Бернарду Силвой и Джоном Стоунзом перед матчем 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:0, перерыв). 

Все трое проводят сегодня последний матч за клуб. 

Баннер про тренера гласит: «10 лет с Пепом. Человек, меняющий игру. Творец истории. Навсегда с «Сити»

Пеп Гвардиола возглавил команду в 2016 году. Под руководством испанского тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов и завоевали 20 трофеев.

Защитник Джон Стоунз выступал за «Сити» с 2016 года, полузащитник Бернарду Силва – с 2017-го. 

Фото: x.com/City_Xtra

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoболельщики
logoПеп Гвардиола
logoБернарду Силва
logoДжон Стоунз

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как неумолимо летит время - со времен прощания с Давидом Сильвой прошло уже 6 лет
Я как раз начал смотреть АПЛ в 2016 и болеть за Сити, поскольку мне очень импонировала яркая игра "горожан", в исполнении Давида Сильвы, КДБ, Агуэро, Фернандиньо, Сане, Стерлинга, Мареза, Гюндогана... Стоунз и Бернарду последние из созидателей этой команды. Ушла великая футбольная эпоха, которую будут вспоминать всегда.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем Пепа во главе «Сити». Каталонец выиграл АПЛ 6 раз за 10 лет
24 мая, 15:18Фото
Пеп побил рекорд по матчам во главе «Ман Сити» – 593
24 мая, 15:00
Гюндоган поздравил Компани с золотым дублем «Баварии»: «Понимал, что он станет потрясающим тренером, еще когда мы играли: тактическое мышление, лидерство, внимание к деталям»
24 мая, 14:34
Рекомендуем
Главные новости
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
14 минут назадТесты и игры
Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги
28 минут назад
Бруну – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Габриэл – 3-й, Холанд – 4-й, Жоао Педро – 11-й, Собослаи – 13-й, Каземиро – 16-й
38 минут назад
Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов
49 минут назад
«Балтика» выкупит Андерсона у панамской «Альянсы» за 250 тысяч евро («Чемпионат»)
56 минут назад
Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год
сегодня, 18:36
Артета – лучший тренер АПЛ по версии Daily Mail. Эмери – 2-й, Алонсо – 4-й, Мареска – 6-й, Кэррик – 13-й
сегодня, 18:13
Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м
сегодня, 18:05
Кого фанаты «Локомотива» прозвали «суперфорвардом»?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Салах и Робертсон интересны «Ювентусу». Спаллетти надеется убедить египтянина снова поработать вместе (La Repubblica)
сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Первак про Ливая: «Купили за 20 млн, забил 5 голов за 30 игр – никуда он не уйдет, где еще такие деньги заработает? За 7 млн Глушенкова можно было вернуть – один из лучших в РПЛ»
9 минут назад
Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Он может оказать огромную помощь любому клубу своим наставничеством. У него колоссальный опыт, его надо использовать в будущей жизни»
13 минут назад
«Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для Петербурга. Возвращение в «Спартак» вряд ли возможно, но он найдет другую дорогу». Боярский о форварде
20 минут назад
«Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»
39 минут назад
Сын Бориса Ротенберга – в юношеской сборной России. Вот как он забивает за «Локо»
44 минуты назадВидеоСпортс"
Хакими, Браим, Мазрауи, Амрабат, Эль-Кааби, Буну, Абде, Агерд – в заявке сборной Марокко на ЧМ-2026
53 минуты назад
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» принимает «Ниццу» в 1-й игре
58 минут назадLive
«Тоттенхэм» работает над трансфером Савиньо из «Ман Сити» (Evening Standard)
сегодня, 18:42
«Не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив», команда с таким молодым составом заняла 3-е место. Тренерский штаб раскрывает россиян». Абаев о клубе
сегодня, 18:30
Ольга Смородская: «Семака можно назвать лучшим тренером сезона. Кого же еще? Он пытается ставить «Зениту» новый и современный футбол»
сегодня, 18:28
Рекомендуем