Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом перед игрой с «Астон Виллой». Тренер и игроки проводят последний матч за клуб
Фанаты «Манчестер Сити» развернули прощальные баннеры с Пепом Гвардиолой, Бернарду Силвой и Джоном Стоунзом перед матчем 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:0, перерыв).
Все трое проводят сегодня последний матч за клуб.
Баннер про тренера гласит: «10 лет с Пепом. Человек, меняющий игру. Творец истории. Навсегда с «Сити»
Пеп Гвардиола возглавил команду в 2016 году. Под руководством испанского тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов и завоевали 20 трофеев.
Защитник Джон Стоунз выступал за «Сити» с 2016 года, полузащитник Бернарду Силва – с 2017-го.
Фото: x.com/City_Xtra
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
