Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом перед игрой с «Астон Виллой». Тренер и игроки проводят последний матч за клуб

Фанаты «Сити» развернули баннеры с Гвардиолой, Бернарду и Стоунзом.

Фанаты «Манчестер Сити » развернули прощальные баннеры с Пепом Гвардиолой , Бернарду Силвой и Джоном Стоунзом перед матчем 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой » (1:0, перерыв).

Все трое проводят сегодня последний матч за клуб.

Баннер про тренера гласит: «10 лет с Пепом. Человек, меняющий игру. Творец истории. Навсегда с «Сити»

Пеп Гвардиола возглавил команду в 2016 году. Под руководством испанского тренера «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов и завоевали 20 трофеев.

Защитник Джон Стоунз выступал за «Сити» с 2016 года, полузащитник Бернарду Силва – с 2017-го.

Фото: x.com/City_Xtra