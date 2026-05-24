  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаба об уходе из «Реала»: «Я выиграл крупные трофеи, завел друзей на всю жизнь, Мадрид стал для меня и семьи вторым домом. Прощаться невероятно тяжело»
0

Алаба об уходе из «Реала»: «Я выиграл крупные трофеи, завел друзей на всю жизнь, Мадрид стал для меня и семьи вторым домом. Прощаться невероятно тяжело»

Давид Алаба: Мадрид стал вторым домом для меня и семьи, прощаться тяжело.

Давид Алаба опубликовал сообщение в связи с уходом из «Реала».

«Спасибо, «Реал».

В футболе я пережил многое и знаю, что эмоциональные моменты – это просто часть пути. Но прощаться с «Реалом» – это нечто по-настоящему особенное и, без сомнения, еще один очень эмоциональный момент в моей карьере.

Когда я приехал в Мадрид вместе с семьей и друзьями, я был полон воодушевления, у меня были большие мечты и высокие ожидания. То, что я пережил за эти пять лет, я сохраню на всю оставшуюся жизнь.

Вместе мы провели невероятные матчи, незабываемые вечера и игры, которые навсегда войдут в историю. Мы выиграли крупные трофеи – именно то, о чем мечтает каждый игрок, надевая футболку «Реала». Но на этом пути были и трудные моменты. Время после травмы стало одним из самых тяжелых периодов в моей карьере. Именно поэтому я еще больше благодарен за невероятную поддержку, которую я получал от клуба, партнеров по команде и болельщиков. Я никогда не забуду, как все помогали мне вернуться.

Но эти пять лет были чем-то гораздо большим, чем просто футбольными успехами. Я познакомился здесь с потрясающими людьми и завел друзей на всю жизнь. Я буду скучать по привычным моментам в раздевалке – разговорам, смеху и всем тем мелочам, которые делали эту команду такой особенной.

Мадрид стал для меня и моей семьи вторым домом. Этот город, этот клуб и здешние люди с первого дня окружили нас невероятным теплом. Именно поэтому прощаться так тяжело.

Словами невозможно описать то, как я горжусь тем, что стал частью истории этого клуба. Надевать эту футболку, выигрывать титулы и делить особенные моменты с мадридистами – для меня нет ничего важнее.

Спасибо вам за все. Спасибо за это невероятное время. Спасибо за каждое воспоминание. Прощаться невероятно тяжело, но при этом я полон мотивации и воодушевления перед следующей главой. Я искренне надеюсь, что наши пути скоро снова пересекутся. Желаю всем в этом клубе только самого лучшего в будущем и очень надеюсь, что особые отношения и связи, которые я здесь обрел, сохранятся на долгие годы.

Да здравствует «Мадрид» – и ничего больше!» – написал защитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Давида Алабы
logoДавид Алаба
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот кого жаль. Так хорошо начиналось всё и в итоге травмы всё запороли. Не удивлюсь, если вообще карьеру завершит из-за этого.
Жаль этого добряка. Образцовый профессионал. Везде, где выступал, был лидером и ментальным столпом.
Один год и в Реале успел себя показать.
Спасибо!
И с такой зп прощаться тоже тяжело. К сожалению Алаба очень травматичен и большой клуб его вряд ли пригласит
ОтветМихо
И с такой зп прощаться тоже тяжело. К сожалению Алаба очень травматичен и большой клуб его вряд ли пригласит
Ну в млс или к арабам на хорошую зп может пойти, там и нагрузки другие. На легке можно играть
ОтветFikret Belozoglu
Ну в млс или к арабам на хорошую зп может пойти, там и нагрузки другие. На легке можно играть
В млс зарплаты вовсе не такие большие, там ограничение по фзп, средняя зп вообще около пол миллиона в год, много получают только «назначенные игроки», которые выводятся из общего фонда, но их не более трех. Алаба в своей нынешней форме вряд ли будет там интересен, хотя не исключено конечно. Арабы тоже уже не так разбрасываются деньгами как пару лет назад.
Легенда больничной койки Мадрида!
Прощаться с зарплатой 19.5 млн и правда тяжело
Двоякое чувство
С одной стороны парень был полезен в первые сезоны, всегда был лоялен и не бухтел.
С другой стороны последние три года просто занимал место в составе. Надо было выкупать контракт хоть и теряя деньги. Сложно вкалывать когда рядом с тобой парниша на огроменном контракте по сути занимается фитнесом. Я не верю что он будет играть в следующем сезоне на уровне стартера Ла Лиги.

Усрехов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» объявил об уходе Алабы
22 мая, 15:46
Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо – в заявке Австрии на ЧМ-2026
18 мая, 14:30
У Арбелоа были в «Реале» конфликты с шестью игроками – в том числе с Камавинга, Карвахалем и Алабой
9 мая, 10:42
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Сычев: «Меня не приняли в раздевалке «Марселя» сначала, не разговаривали, ведь я не знал французский. И это правильно: легионер должен учить язык, историю»
4 минуты назад
Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун, Веа, Рейна и Тилльман – в заявке США на ЧМ-2026
10 минут назад
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
39 минут назадТесты и игры
Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги
53 минуты назад
Бруну – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Габриэл – 3-й, Холанд – 4-й, Жоао Педро – 11-й, Собослаи – 13-й, Каземиро – 16-й
сегодня, 19:06
Андерсон предпочитает «Сити», а не «МЮ», но «горожане» серьезно расходятся с «Ноттингемом» в оценке хавбека. Сумма может стать рекордной для британских игроков – свыше 105 млн фунтов
сегодня, 18:55
«Балтика» выкупит Андерсона у панамской «Альянсы» за 250 тысяч евро («Чемпионат»)
сегодня, 18:48
Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год
сегодня, 18:36
Артета – лучший тренер АПЛ по версии Daily Mail. Эмери – 2-й, Алонсо – 4-й, Мареска – 6-й, Кэррик – 13-й
сегодня, 18:13
Нико Гонсалес рассматривает уход из «Ман Сити» из-за нехватки игрового времени. Хавбека купили за 60 млн евро в 2025-м
сегодня, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Гюлер об Алонсо: «У нас были отличные отношения, я чувствовал полное доверие, это было именно то, чего я искал. Теперь он в «Челси», надеюсь, у него все сложится хорошо»
17 минут назад
Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored
25 минут назад
Первак про Ливая: «Купили за 20 млн, забил 5 голов за 30 игр – никуда он не уйдет, где еще такие деньги заработает? За 7 млн Глушенкова можно было вернуть – один из лучших в РПЛ»
34 минуты назад
Свищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Он может оказать огромную помощь любому клубу своим наставничеством. У него колоссальный опыт, его надо использовать в будущей жизни»
38 минут назад
«Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для Петербурга. Возвращение в «Спартак» вряд ли возможно, но он найдет другую дорогу». Боярский о форварде
45 минут назад
«Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»
сегодня, 19:05
Сын Бориса Ротенберга – в юношеской сборной России. Вот как он забивает за «Локо»
сегодня, 19:00ВидеоСпортс"
Хакими, Браим, Мазрауи, Амрабат, Эль-Кааби, Буну, Абде, Агерд – в заявке сборной Марокко на ЧМ-2026
сегодня, 18:51
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» принимает «Ниццу» в 1-й игре
сегодня, 18:46Live
«Тоттенхэм» работает над трансфером Савиньо из «Ман Сити» (Evening Standard)
сегодня, 18:42
Рекомендуем