Алаба об уходе из «Реала»: «Я выиграл крупные трофеи, завел друзей на всю жизнь, Мадрид стал для меня и семьи вторым домом. Прощаться невероятно тяжело»
Давид Алаба опубликовал сообщение в связи с уходом из «Реала».
«Спасибо, «Реал».
В футболе я пережил многое и знаю, что эмоциональные моменты – это просто часть пути. Но прощаться с «Реалом» – это нечто по-настоящему особенное и, без сомнения, еще один очень эмоциональный момент в моей карьере.
Когда я приехал в Мадрид вместе с семьей и друзьями, я был полон воодушевления, у меня были большие мечты и высокие ожидания. То, что я пережил за эти пять лет, я сохраню на всю оставшуюся жизнь.
Вместе мы провели невероятные матчи, незабываемые вечера и игры, которые навсегда войдут в историю. Мы выиграли крупные трофеи – именно то, о чем мечтает каждый игрок, надевая футболку «Реала». Но на этом пути были и трудные моменты. Время после травмы стало одним из самых тяжелых периодов в моей карьере. Именно поэтому я еще больше благодарен за невероятную поддержку, которую я получал от клуба, партнеров по команде и болельщиков. Я никогда не забуду, как все помогали мне вернуться.
Но эти пять лет были чем-то гораздо большим, чем просто футбольными успехами. Я познакомился здесь с потрясающими людьми и завел друзей на всю жизнь. Я буду скучать по привычным моментам в раздевалке – разговорам, смеху и всем тем мелочам, которые делали эту команду такой особенной.
Мадрид стал для меня и моей семьи вторым домом. Этот город, этот клуб и здешние люди с первого дня окружили нас невероятным теплом. Именно поэтому прощаться так тяжело.
Словами невозможно описать то, как я горжусь тем, что стал частью истории этого клуба. Надевать эту футболку, выигрывать титулы и делить особенные моменты с мадридистами – для меня нет ничего важнее.
Спасибо вам за все. Спасибо за это невероятное время. Спасибо за каждое воспоминание. Прощаться невероятно тяжело, но при этом я полон мотивации и воодушевления перед следующей главой. Я искренне надеюсь, что наши пути скоро снова пересекутся. Желаю всем в этом клубе только самого лучшего в будущем и очень надеюсь, что особые отношения и связи, которые я здесь обрел, сохранятся на долгие годы.
Да здравствует «Мадрид» – и ничего больше!» – написал защитник.
Один год и в Реале успел себя показать.
Спасибо!
С одной стороны парень был полезен в первые сезоны, всегда был лоялен и не бухтел.
С другой стороны последние три года просто занимал место в составе. Надо было выкупать контракт хоть и теряя деньги. Сложно вкалывать когда рядом с тобой парниша на огроменном контракте по сути занимается фитнесом. Я не верю что он будет играть в следующем сезоне на уровне стартера Ла Лиги.
Усрехов.