Браим – фанатам «Реала»: «Нам больно, что мы не смогли вас порадовать. Спасибо, что были рядом. Мы вернемся сильнее»

Браим – болельщикам «Реала»: мы вернемся сильнее.

Полузащитник «Реала » Браим Диас обратился к болельщикам «Реала» после сезона без трофеев.

«Завершается сложный, но полный уроков и роста сезон. Нам больно от того, что мы не смогли порадовать вас сильнее, потому что болельщики «Реала» заслуживают самого лучшего. Но футбол всегда дает шанс взять реванш, и с сегодняшнего дня мы уже нацелены на следующий сезон.

Спасибо за то, что были рядом, за поддержку и за то, что никогда не бросали нас. Мы вернемся сильнее. Вперед, «Мадрид»🤍», – написал Браим в соцсети.