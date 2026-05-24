Бруну побил рекорд АПЛ, отдав 21 голевой пас за сезон

Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » ассистировал Патрику Доргу в игре с «Брайтоном » в заключительном туре чемпионата. Португалец навесил с углового, его партнер точно пробил головой на 33-й минуте.

Это 21-й голевой пас капитана «МЮ» в текущем сезоне АПЛ . Он побил рекорд Тьерри Анри и Кевина де Брюйне, у которых было по 20 передач.

