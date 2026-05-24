Бруну побил рекорд АПЛ, отдав 21 голевой пас за сезон

Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ассистировал Патрику Доргу в игре с «Брайтоном» в заключительном туре чемпионата. Португалец навесил с углового, его партнер точно пробил головой на 33-й минуте.

Это 21-й голевой пас капитана «МЮ» в текущем сезоне АПЛ. Он побил рекорд Тьерри Анри и Кевина де Брюйне, у которых было по 20 передач.

Подробно со статистикой Бруну Фернандеша можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Один из лучших игроков АПЛ последних лет теперь увековечил свое имя в истории лиги. Браво! Он это заслужил. Рекорд обрел своего нового Героя.
А ведь могли его продать прошлым летом и взять Балебу, но имеем, что имеем
ждем горящий пердак Моргана
он найдёт отмазки,он ещё тот индивид
Коварный Бруно догадался набить ститстику подачами с угловых. Как же так получилось, что такие кудесники мяча как Де Брюйне, Озил, Силва, Фабрегас и многие другие не додумались до этого ?
ОтветspanchMU
Лучший!!!
Лучшие игроки по ассистам за сезон за всю историю АПЛ:

1) Бруну Фернандеш ("МЮ) - 21 ассист в 35 матчах (в сезоне 2025/26)
2) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
4) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)
5) Сеск Фабрегас ("Челси ") - 18 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
6) КДБ ("МС") - 18 ассистов в 36 матчах (в сезоне 2016/17)
7) Френк Лампэрд ("Челси") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2004/05)
8) Мохаммед Салах ("Ливерпуль ") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2024/25)
9) Сеск Фабрегас ("Арсенал ") - 17 ассистов (в сезоне 2007/08)
10) КДБ ("МС") - 16 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2022/23)

Топ 3 лучших игроков по ассистам за сезон в топ 5 лиг в 21 веке:

1) Бруну ("МЮ") - 21 ассист (в сезоне 2025/26)
Месси ("Барса") - 21 ассист (2019/20)
Мюллер ("Бавария ") - 21 ассист (2019/20)

Еще 1 ассист и он побьет рекорд, и станет единоличным рекордсменом по ассистам за сезон...
Дух Хлебонасущенского , перелогиньтесь.
Красавец, вписал свое имя золотыми буквами в историю АПЛ.
Легенда МЮ и АПЛ. Достоин играть в команде, борющейся за победу в ЛЧ, но верен МЮ нсмотря на все провалы клуба последних лет. Наконец-то ему воздалось за все эти годы, когда команда была не на его уровне. Это история.
А ведь мог ещё больше ассистов сделать если бы не юморим
К Бруну по-разному можно относиться, но он великий футболист и поразительно, что даже не пытался никогда уйти. Очень жаль, что попал в такой МЮ, а не в эпоху САФа. Там бы брал трофеи пачками. Но хотя бы так оставил вечный след в АПЛ.
П.С. где-то плачет один Пирс Морган
Я удивлен, что он еще не в Реале.
Бруну при Юмориме: 17 игр 5+7
Бруну при Каррике: 17 игр 3+13
Как бы сказал один эксперт королевских кровей: "играют же футболисты"
Тут не только в Каррике дело. У МЮ в нападении много новичков, поэтому в первой половине сезоне они естественно адаптировались и не показывали свой максимум. Во второй половине уже была некоторая сыгранность и конечно они лучше начали понимать друг друга... что и привело к улучшению показателей.
Бруну запихнул этот голевой пас прям в глотку Пирса Моргана!
Один из лучших игроков в мире, в этом сезоне. Очень рад, что он смог побить рекорд, после предыдущих матчей, думаю, не один я переживал, что рекорд не случится по причине класса партнеров))
ОтветАртем Бреховских
Один из лучших игроков в мире, в этом сезоне. Очень рад, что он смог побить рекорд, после предыдущих матчей, думаю, не один я переживал, что рекорд не случится по причине класса партнеров))
Если бы вы как-то смогли связать слова во внятное предложение, как-либо связанное с моим, то я был бы очень рад поддержать беседу. Но, к сожалению, здесь могу лишь сказать спасибо за вашу попытку)
