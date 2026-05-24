Бруну побил рекорд АПЛ, отдав 21 голевой пас за сезон
Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» ассистировал Патрику Доргу в игре с «Брайтоном» в заключительном туре чемпионата. Португалец навесил с углового, его партнер точно пробил головой на 33-й минуте.
Это 21-й голевой пас капитана «МЮ» в текущем сезоне АПЛ. Он побил рекорд Тьерри Анри и Кевина де Брюйне, у которых было по 20 передач.
Подробно со статистикой Бруну Фернандеша можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
1) Бруну Фернандеш ("МЮ) - 21 ассист в 35 матчах (в сезоне 2025/26)
2) КДБ ("МС") - 20 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2019/20)
3) Тьери Анри ("Арсенал") - 20 ассистов в 37 матчах (в сезоне 2002/03)
4) Месут Озил ("Арсенал") - 19 ассистов в 35 матчах (в сезоне 2015/16)
5) Сеск Фабрегас ("Челси ") - 18 ассистов в 34 матчах (в сезоне 2014/15)
6) КДБ ("МС") - 18 ассистов в 36 матчах (в сезоне 2016/17)
7) Френк Лампэрд ("Челси") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2004/05)
8) Мохаммед Салах ("Ливерпуль ") - 18 ассистов в 38 матчах (в сезоне 2024/25)
9) Сеск Фабрегас ("Арсенал ") - 17 ассистов (в сезоне 2007/08)
10) КДБ ("МС") - 16 ассистов в 32 матчах (в сезоне 2022/23)
Топ 3 лучших игроков по ассистам за сезон в топ 5 лиг в 21 веке:
1) Бруну ("МЮ") - 21 ассист (в сезоне 2025/26)
Месси ("Барса") - 21 ассист (2019/20)
Мюллер ("Бавария ") - 21 ассист (2019/20)
Еще 1 ассист и он побьет рекорд, и станет единоличным рекордсменом по ассистам за сезон...
П.С. где-то плачет один Пирс Морган
Бруну при Каррике: 17 игр 3+13
Как бы сказал один эксперт королевских кровей: "играют же футболисты"