«Реал» утвердил кандидатуру Энрике Рикельме на пост президента. Он конкурент Переса

«Реал» утвердил кандидатуру Рикельме на пост президента клуба.

«Мадрид» сообщил, что Рикельме предоставил банковские гарантии и все необходимые документы.

Ранее сообщалось , что у соперника Флорентино Переса на выборах возникли проблемы с испанскими банками. Глава энергетической компании Cox Energy не смог получить необходимые финансовые гарантии от Banco Santander и BBVA. Утверждалось, что отказ был связан с давлением со стороны действующего руководителя мадридского клуба. Перес является владельцем строительной компании Grupo ACS, тесно связанной с двумя вышеуказанными банками.

В связи с этим Рикельме предпринял попытку договориться с иностранными банками – Scotiabank и Andbank. Последний ранее уже предоставил гарантийное письмо.

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Перес – лучший президент в истории клуба. Но циклы заканчиваются. Нам нужен новый проект»