  • «Челси» не продаст Жоао Педро даже за рекордную сумму. Бразилец интересен «Барселоне» (Бен Джейкобс)
«Челси» не продаст Жоао Педро ни за какую сумму.

«Челси» исключил возможность продажи Жоао Педро

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, позиция клуба не изменится, даже если поступит рекордное трансферное предложение. 

Отмечается, что интерес «Барселоны» к бразильскому форварду реален, и между сторонами уже состоялись предварительные переговоры. 

Самым дорогим трансфером в истории является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии

Рекордная сумма трансфера и Барселона на данный момент не совместимы)
Если только рекордно низкую
На выход если только...
Возникло ощущение, что форсировали подписание Алонсо еще и для того, чтобы игроки не разбежались кто куда.
Учитывая контракты Челси, то игрокам попросту нечем давить на клуб
Есть такой шведский нап, который так не думает)
Вот это решение не мальчика, а мужа!
Какая рекордная сумма, чел кот в мешке, это не гарантированный топ аля Лева, Лапорта никогда не отдаст много денег за такого.
Его никто и не продаёт Лапорте
И не надо, оставьте себе. Его даже в сборную не вызвали, рекордная сумма, ахаха
И Анчелотти его прокатил мимо ЧМ, он там вообще должен быть основным футболистом.
Джексона пускай берут!
между словами «рекордная сумма» и «Барселона» должно быть многоточие
Ну и слава Богу!
У хорошо. Лично меня он почему-то не убедил в прошедшем сезоне настолько насколько его пытаются разукрасить задрать на него цену. Не зря ведь его даже Анчелотти не вызвал в сборную(а он ведь всё-таки не враг себе)
