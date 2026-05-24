«Челси» не продаст Жоао Педро даже за рекордную сумму. Бразилец интересен «Барселоне» (Бен Джейкобс)

«Челси » исключил возможность продажи Жоао Педро .

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, позиция клуба не изменится, даже если поступит рекордное трансферное предложение.

Отмечается, что интерес «Барселоны» к бразильскому форварду реален, и между сторонами уже состоялись предварительные переговоры.

Самым дорогим трансфером в истории является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году.