«Челси» не продаст Жоао Педро даже за рекордную сумму. Бразилец интересен «Барселоне» (Бен Джейкобс)
«Челси» не продаст Жоао Педро ни за какую сумму.
«Челси» исключил возможность продажи Жоао Педро.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, позиция клуба не изменится, даже если поступит рекордное трансферное предложение.
Отмечается, что интерес «Барселоны» к бразильскому форварду реален, и между сторонами уже состоялись предварительные переговоры.
Самым дорогим трансфером в истории является переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии