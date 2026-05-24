Николай Наумов: «Дзюба может вставить – для этого его можно брать. Командам последней четверки пригодится, Заболотного в «Спартаке» не заменит»

Николай Наумов: Дзюба может вставить – для этого можно брать.

Николай Наумов назвал команду, за которую в следующем сезоне мог бы сыграть Артем Дзюба.

«Думаю, Дзюба окажется в «Родине». Он пригодится командам последней четверки. Другие его вряд ли возьмут. У него нет скорости. Он помеха для быстрого футбола. За него надо пахать другим.

Артем хорош в позиционной атаке. Он может помочь и как дядька. Дзюба может вставить по полной. Для этого его можно брать. Способен создать неплохую обстановку.

Дзюба не может заменить Забалотного в «Спартаке». У них скоростной футбол, для которого он никак не подходит. Не знаю, может, в качестве тренера, но вряд ли в роли футболиста», – отметил экс-президент «Локомотива».