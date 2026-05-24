«От величия к славе». Фанаты «Ливерпуля» в честь Салаха и Робертсона устроили перфоманс перед матчем с «Брентфордом»

Болельщики «Ливерпуля» устроили перфоманс в честь Салаха и Робертсона.

Болельщики «Ливерпуля » показали баннеры в честь Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона .

Футболисты покинут клуб по окончании этого сезона. Сегодняшний матч 38-го тура АПЛ против «Брентфорда» станет для них последним в составе мерсисайдцев.

Перед началом матча болельщики на «Энфилде» устроили модульное шоу, показав на трибунах прозвища и игровые номера Салаха и Робертсона. Также фанаты показали баннеры с изображением Салаха с кубком АПЛ и надписью: «Мы пришли от величия к славе. Салах – наш король».

Фото: x.com/LFC