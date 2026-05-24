16-летний Доуман из «Арсенала» – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ
Доуман – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ.
Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в стартовом составе на матч АПЛ.
Полузащитнику «Арсенала» 16 лет и 144 дней.
«Канониры» играют на выезде с «Кристал Пэлас» в последнем, 38-м туре чемпионата Англии (0:0, первый тайм).
Команда Микеля Артеты оформила чемпионство в предыдущем туре.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И не надо писать про колоссальнейший опыт для молодого, тут риски выше, чем предполагаемый опыт, который он мог и получить просто на тренировке с основой!