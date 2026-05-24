  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 16-летний Доуман из «Арсенала» – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ
0

16-летний Доуман из «Арсенала» – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ

Доуман – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ.

Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в стартовом составе на матч АПЛ

Полузащитнику «Арсенала» 16 лет и 144 дней.

«Канониры» играют на выезде с «Кристал Пэлас» в последнем, 38-м туре чемпионата Англии (0:0, первый тайм).

Команда Микеля Артеты оформила чемпионство в предыдущем туре. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoМакс Доуман
рекорды
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Видел видео, как вся школа вышла поприветствовать его, когда он стал чемпионом. Наверняка в этом моменте он испытывал невероятные ощущения, что друзья гордятся его достижением.
Ответcorazon blanco
Видел видео, как вся школа вышла поприветствовать его, когда он стал чемпионом. Наверняка в этом моменте он испытывал невероятные ощущения, что друзья гордятся его достижением.
когда он гол Эвертону забил - вот это был эпик! Главное от звездной болезни и травм парня надо оберегать
Ответcorazon blanco
Видел видео, как вся школа вышла поприветствовать его, когда он стал чемпионом. Наверняка в этом моменте он испытывал невероятные ощущения, что друзья гордятся его достижением.
Всё бы ничего, но, вероятно, то видео, о котором вы говорите - это сгенерированое в ИИ видео. За основу там взято видео, где молодого ирландского боксера после победы на юниорском чемпионате Европы по боксу приветствует вся школа
Ямаль стал самым молодым игроком при котором дебютировал самый молодой игрок в АПЛ.
И ведь это не просто пассажир в чемпионской команде, три точки с Эвертеном его заслуга. Так что медалька у него заслуженная будет! Поздравления парню!)
Можно было бы 5 летнего выпустить все равно матч ничего не решает, зато вечный рекорд
ОтветAlmaz KENZHEBEKOV
Можно было бы 5 летнего выпустить все равно матч ничего не решает, зато вечный рекорд
Такая клоунада закончится, когда вот какого-нибудь такого молодого сломают просто в таком незначашем матче, я даже не про этот матч, а в целом, для одной команды такие матчи ничего не значат, а у другой, может быть, тройные призовые за победу, и они будут, в том числе, костоломить!

И не надо писать про колоссальнейший опыт для молодого, тут риски выше, чем предполагаемый опыт, который он мог и получить просто на тренировке с основой!
ОтветРостовский Гусь
Такая клоунада закончится, когда вот какого-нибудь такого молодого сломают просто в таком незначашем матче, я даже не про этот матч, а в целом, для одной команды такие матчи ничего не значат, а у другой, может быть, тройные призовые за победу, и они будут, в том числе, костоломить! И не надо писать про колоссальнейший опыт для молодого, тут риски выше, чем предполагаемый опыт, который он мог и получить просто на тренировке с основой!
Тут у обоих команд одна цель, отдохнуть перед финалом евротурнира, никто не кидает его в пекло
вот что значит топари!
Ямаль в его возрасте уже был основным в Барсе и сборной) пока все идёт к тому что Доуман основным не станет.
Ну пока вообще то пассажир, количество матчей об этом прямо говорит. Да, забил Эвертона. Но играет очень мало. А ведь в след. году ему уже 17 лет будет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль – лучший молодой игрок на данный момент по версии Tuttosport и Transfermarkt. Заир-Эмери – 2-й, Кубарси – 3-й, Эстевао – 5-й, Карл – 7-й, Эндрик – 11-й, Мастантуоно – 36-й, Доуман – 51-й
20 мая, 19:55
16-летний Доуман из «Арсенала» стал самым молодым победителем АПЛ в истории
19 мая, 21:22
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем