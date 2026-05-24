16-летний Доуман из «Арсенала» – самый молодой игрок в истории, вышедший в старте на матч АПЛ

Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории, вышедшим в стартовом составе на матч АПЛ .

Полузащитнику «Арсенала » 16 лет и 144 дней.

«Канониры» играют на выезде с «Кристал Пэлас » в последнем, 38-м туре чемпионата Англии (0:0, первый тайм).

Команда Микеля Артеты оформила чемпионство в предыдущем туре.