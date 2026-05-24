Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем Пепа во главе «Сити». Каталонец выиграл АПЛ 6 раз за 10 лет
Сегодня главный тренер «Манчестер Сити» проводит последнюю игру во главе команды. С «горожанами» он шесть раз выиграл Премьер-лигу за десять лет.
Перед матчем заключительного тура АПЛ между «Сити» и «Астон Виллой» Эмери тепло поприветствовал коллегу, обнял его и подарил коробку со статуэткой льва – именно это животное изображено на логотипе АПЛ.
Фото: Gettyimages/Dan Mullan
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
