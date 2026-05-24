Эмери подарил Гвардиоле статуэтку льва перед последним матчем Пепа во главе «Сити». Каталонец выиграл АПЛ 6 раз за 10 лет

Эмери подарил Гвардиоле льва.

Унаи Эмери преподнес Пепу Гвардиоле подарок.

Сегодня главный тренер «Манчестер Сити» проводит последнюю игру во главе команды. С «горожанами» он шесть раз выиграл Премьер-лигу за десять лет.

Перед матчем заключительного тура АПЛ между «Сити» и «Астон Виллой» Эмери тепло поприветствовал коллегу, обнял его и подарил коробку со статуэткой льва – именно это животное изображено на логотипе АПЛ.

Фото: Gettyimages/Dan Mullan

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла». Фоден и Бернарду в старте. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Тренерищу от Тренеришки)
Испанские тренеры в этом сезоне - везде доминируют‼️☝️👍👏
ОтветФутбол, хоккей итд
Испанские тренеры в этом сезоне - везде доминируют‼️☝️👍👏
Комментарий скрыт
ОтветOkaka
Комментарий скрыт
Ты похож на тех людей, которые говорят "она Дагестанец" под новостью о том, что российский спортсмен победил что-то там. К чему это вообще? Да и Энрике не баск, и Гвардиола не Баск
Достойно! И это и есть признание от тренера другой команды!
испанцы такие. англичане холодные. английский тренер такого не сделает.
Флик тоже говорит, что Барселона изменила его душу.
что за лев этот тигр !
