Леау выложил фото в футболке с надписью «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?» Вингер недоволен отношением к нему фанатов «Милана»
Вингер «Милана» Рафаэл Леау опубликовал провокационное фото в соцсетях.
Португалец репостнул в сторис инстаграма фото из своего второго аккаунта, на котором он позирует в футболке с надписью: «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?»
Ранее появлялась информация , что Леау жаловался своему окружению на отношение к нему болельщиков «Милана» и может покинуть клуб этим летом. Вингера неоднократно освистывали по ходу домашних матчей «россонери» в этом сезоне.
Изображение: instagram.com/stories/iamrafaeleao93/
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
Почему все талантливые игроки такие тупые как пробка и в моменте, когда сами играют, как гуава полнейшая, у них нет самокритики вообще, а лишь все вокругних якобы плохие...
И ещё. Фанаты, по копеечке, приходя на матчи, покупая мерч, смотря мерч, являются прямыми спонсорами его завтрака, розовых трусов и шикарной тачки. Поэтому уж болельщики то точно имеют право высказывать своё мнение