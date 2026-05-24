Леау выложил фото в футболке с надписью «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?» Вингер недоволен отношением к нему фанатов «Милана»

Вингер «Милана » Рафаэл Леау опубликовал провокационное фото в соцсетях.

Португалец репостнул в сторис инстаграма фото из своего второго аккаунта, на котором он позирует в футболке с надписью: «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?»

Ранее появлялась информация , что Леау жаловался своему окружению на отношение к нему болельщиков «Милана» и может покинуть клуб этим летом. Вингера неоднократно освистывали по ходу домашних матчей «россонери» в этом сезоне.

