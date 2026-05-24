  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Леау выложил фото в футболке с надписью «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?» Вингер недоволен отношением к нему фанатов «Милана»
Фото
0

Леау выложил фото в футболке с надписью «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?» Вингер недоволен отношением к нему фанатов «Милана»

Рафаэл Леау выложил фото с посланием хейтерам.

Вингер «Милана» Рафаэл Леау опубликовал провокационное фото в соцсетях.

Португалец репостнул в сторис инстаграма фото из своего второго аккаунта, на котором он позирует в футболке с надписью: «Ты ненавидишь меня, но кто ты такой?»

Ранее появлялась информация , что Леау жаловался своему окружению на отношение к нему болельщиков «Милана» и может покинуть клуб этим летом. Вингера неоднократно освистывали по ходу домашних матчей «россонери» в этом сезоне.

Изображение: instagram.com/stories/iamrafaeleao93/

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoМилан
logoРафаэл Леау
logoсерия А Италия
соцсети
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же клоун!

Почему все талантливые игроки такие тупые как пробка и в моменте, когда сами играют, как гуава полнейшая, у них нет самокритики вообще, а лишь все вокругних якобы плохие...
ОтветРостовский Гусь
Какой же клоун! Почему все талантливые игроки такие тупые как пробка и в моменте, когда сами играют, как гуава полнейшая, у них нет самокритики вообще, а лишь все вокругних якобы плохие...
Лучшая защита это нападение
ОтветРостовский Гусь
Какой же клоун! Почему все талантливые игроки такие тупые как пробка и в моменте, когда сами играют, как гуава полнейшая, у них нет самокритики вообще, а лишь все вокругних якобы плохие...
Потому что их окружение максимально вылизывают таким игрокам всякие места, говоря, что такой игрок особенный. А так как мозгов там не особо много, критического мышления не завезли, то и получается, что все вокруг плохие.
А ты кто такой? Обычный распиаренный и ленивый футболист, у которого самомнение, будто он Роналдиньо.
Пора продавать этот балласт.
Объясните, а в чем феномен Леау? Как по мне средний футболист, но распиаренный жутко с запредельным чсв
Ответmisha___97
Объясните, а в чем феномен Леау? Как по мне средний футболист, но распиаренный жутко с запредельным чсв
Ну потенциал то у него топовый. Мозгов просто нет, в этом проблема. Когда в настроении, что бывает редко, может чудеса показывать. Правда когда он это последний раз делал уже и сам наверное не вспомнит ))
Я знаю кто я такой. Если бы у меня был футбольный талант, я бы в футболке Милана выходил на поле выклвдываться так, что б меня уносили с поля. А не быть куском гвна которое болтается в проруби

И ещё. Фанаты, по копеечке, приходя на матчи, покупая мерч, смотря мерч, являются прямыми спонсорами его завтрака, розовых трусов и шикарной тачки. Поэтому уж болельщики то точно имеют право высказывать своё мнение
"Почему всегда я?" (c) Великий Бало
Вини хотя бы трофеи принес и был важным звеном команды прежде чем крышу снесло, а тут то что? Даже 30 голевых действий за сезон ни разу не было
Получается именно из-за такого поведения
А чего бы его не освистывать? Рэппер и его клуб не попали в ЛЧ, проиграли немотивированному Кальяри с 14 места. А ведь были на 3 месте в таблице - и основным кандидатом на попадание в ЛЧ. А теперь ЛЕ их ждёт
Леау думает, что он очень жесткий игрок, хотя на деле сделал голевых действий на одно больше, чем Гарначо, но почему то один это талант, а второй провал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леау интересен «МЮ» и «Фенербахче». Вингер «Милана», возможно, ждет инициативы от «Барсы» (GdS)
24 мая, 10:14
Капелло о спаде «Милана»: «В последних четырех матчах они уже не боролись – кто-то спорит, кто-то теряет мяч. Аллегри давно понял, что с командой что-то не так»
14 мая, 13:00
Леау деактивировал аккаунт в инстаграме из-за критики со стороны болельщиков «Милана»
28 апреля, 15:07
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем