Дегтярев приехал на суперфинал Кубка России: «Как за кого болеть буду? За Россию, товарищи. А вручу Кубок победителю»

Дегтярев о суперфинале Кубка: болею за Россию.

Министр спорта Михаил Дегтярев приехал на суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужники».

В финальном матче турнира играют «Спартак » и «Краснодар ».

– За кого болеть сегодня будете?

– Как за кого? За Россию, товарищи, за Россию. А вручу Кубок победителю.

– Вы вручать будете?

– Мы с [главой РФС] Дюковым , – сказал Дегтярев.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.