Дегтярев приехал на суперфинал Кубка России: «Как за кого болеть буду? За Россию, товарищи. А вручу Кубок победителю»

Министр спорта Михаил Дегтярев приехал на суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужники». 

В финальном матче турнира играют «Спартак» и «Краснодар». 

– За кого болеть сегодня будете?

– Как за кого? За Россию, товарищи, за Россию. А вручу Кубок победителю.

– Вы вручать будете?

– Мы с [главой РФС] Дюковым, – сказал Дегтярев.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Интересно он в курсе кто играет))
ОтветКот_Вопрос
Играют товарищи
ОтветРазлюбил футбол
По бане?
Составы команд ему лучше не смотреть, а то ему плохо будет - 2 россиянина у Краснодара, и 4 у Спартака)
ОтветDr.Gebbelsss
Я не думаю, что он будет смотреть да и вообще что-то поймёт
ОтветDr.Gebbelsss
Ещё мало ли подумает что играют Колумбия- Бразилия.
На 15-й минуте поинтересуется, когда им клюшки выдадут.
ОтветВладимир Данилов
Веники!
Тамбовский волк тебе товарищ))
ОтветKit244098
Магаданский лось.
ОтветKit244098
Пока это блевотное обращение не уйдет из обихода - добра не будет.
Ладно ещё военные или полиция , жизнью рискуют , напарника прикрывают и вроде для этого есть основания.
Мужчина ещё хорошее обращение и женщина тоже , тьфу ))
Баньку после матча буду ждать, с победителями)
ОтветРомарио163
Тогда обе команды будут сливать))
Приехал воочию увидеть 11 загорелых воспитанников академии Краснодара
Сколько россиян в составах ?
У кого больше, тому и Кубок!
Есть информация,что Дегтярева распечатали на 3D- принтере, потому что настоящий человек не может быть таким недалёким
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Это робот Фёдор, новая версия
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Может и это норм, но вот почему таких ставят на руководящие позиции это загадка
А на Чемпионат не ходит, видимо Фан Уйди оформлять не хочет
Товарищи твои в бане.
