Точилин о «Динамо»: «Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Я вряд ли вернусь в клуб в ближайшее время, хотя скучаю по работе»
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что руководство бело-голубых не стремится давать экс-игрокам возглавить клуб.
Ранее московская команда объявила о возвращении немца Сандро Шварца на пост главного тренера.
«Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство «Динамо» сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов.
Я скучаю по работе, но вряд ли вернусь в «Динамо» в ближайшее время. Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Люди с динамовским прошлым сейчас не работают в команде», – сказал Точилин.
Последним клубом, который возглавлял 52-летний специалист, был «Сочи». Точилин покинул южан в 2023 году.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Вот список динамовцев, который был после него: Петрушин, Газзаев, Новиков старший, Силкин, Кобелев, Сёмин (тоже бывший наш игрок), Хохлов, Новиков младший, Гусев. Не так уж мало.
Единственный, кто добился хоть чего-то это Кобелев, но это уважение спущено в унитаз историческим вылетом.
Что касается самого Точилина, то его тренерский дар видели в Сочи.
С ДСП он норм так пылил, в вышку вывел и в Сочи ещё до прихода звёзд тоже очень уверенно шёл, во второй приход аж в призёрах шёл.
яб Зенит тренеровал, но Динамл лучше!