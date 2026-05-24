  • Точилин о «Динамо»: «Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Я вряд ли вернусь в клуб в ближайшее время, хотя скучаю по работе»
Точилин о «Динамо»: «Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Я вряд ли вернусь в клуб в ближайшее время, хотя скучаю по работе»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что руководство бело-голубых не стремится давать экс-игрокам возглавить клуб.

Ранее московская команда объявила о возвращении немца Сандро Шварца на пост главного тренера.

«Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство «Динамо» сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов.

Я скучаю по работе, но вряд ли вернусь в «Динамо» в ближайшее время. Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Люди с динамовским прошлым сейчас не работают в команде», – сказал Точилин.

Последним клубом, который возглавлял 52-летний специалист, был «Сочи». Точилин покинул южан в 2023 году.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Последний динамовский тренер, которого можно вспомнить добрым словом, это Адамас Соломонович Голодец.
Вот список динамовцев, который был после него: Петрушин, Газзаев, Новиков старший, Силкин, Кобелев, Сёмин (тоже бывший наш игрок), Хохлов, Новиков младший, Гусев. Не так уж мало.
Единственный, кто добился хоть чего-то это Кобелев, но это уважение спущено в унитаз историческим вылетом.
Что касается самого Точилина, то его тренерский дар видели в Сочи.
Вечный автобус - спасибо не надо
Кобелев отправил Динамо в ФНЛ, Новиков и Хохлов ничего особенного не показали. За какие заслуги руководство должно давать шансы очередным физрукам?
Ага, лучше всяким Йокановичам давать шансы...
Ну конкретно Точилин то впечатление физрука не производил.
С ДСП он норм так пылил, в вышку вывел и в Сочи ещё до прихода звёзд тоже очень уверенно шёл, во второй приход аж в призёрах шёл.
Так иди детей тренировать, может дубль доверят. Или помощником к Шварцу просись, а нет - стажируйся в Германии, Испании. Просись в помощники к корешам, в другие клубы. А то тебя даже Гусев не позвал.
Ответmaddd
Так иди детей тренировать, может дубль доверят. Или помощником к Шварцу просись, а нет - стажируйся в Германии, Испании. Просись в помощники к корешам, в другие клубы. А то тебя даже Гусев не позвал.
Так у половины бывших футболистов чсв в стратосферу улетело еще в начали карьеры футбольной, куда им идти в кого-то стажироваться или в детские тренеры тем более.
Динамовцев много, а должностей мало. Точилин, будучи игроком старательным, но уровня довольно среднего и никакими выдающимися качествами не отличавшийся, пропылил всю карьеру в Динамо во многом именно потому, что воспитанник. Что теперь, до конца жизни всех димовцев пристраивать в клуб? Ну, ок, Точилину можно предложить должность на шлагбауме при въезде на базу - согласен?
Кобелев, Силкин, Хохлов, Новиков, Гусев.
Люди с Динамовским прошлым слили команду в 2016 ФНЛ.
Ну и славненько , что не вернёшься .
я хочу тренеровать! пусть меня научат!
яб Зенит тренеровал, но Динамл лучше!
