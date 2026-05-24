Точилин о «Динамо»: «Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Я вряд ли вернусь в клуб в ближайшее время, хотя скучаю по работе»

Точилин о «Динамо»: скучаю по работе, но руководство редко выбирает динамовцев.

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин считает, что руководство бело-голубых не стремится давать экс-игрокам возглавить клуб.

Ранее московская команда объявила о возвращении немца Сандро Шварца на пост главного тренера.

«Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство «Динамо » сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов.

Я скучаю по работе, но вряд ли вернусь в «Динамо» в ближайшее время. Руководство редко отдает предпочтение динамовцам. Люди с динамовским прошлым сейчас не работают в команде», – сказал Точилин.

Последним клубом, который возглавлял 52-летний специалист, был «Сочи». Точилин покинул южан в 2023 году.