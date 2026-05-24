Морган о Кейне: «Теперь, когда он не играет за «Тоттенхэм», я могу назвать Харри одним из лучших форвардов современности. Он может принести Англии победу на ЧМ»

Морган назвал Кейна одним из лучших форвардов современности.

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал статистику нападающего «Баварии» Харри Кейна. В этом сезоне Харри забил 66 голов за мюнхенцев и сборную Англии во всех турнирах.

«Потрясающая статистика. Теперь, когда Кейн больше не игрок «Тоттенхэма», я могу сказать, что он – один из лучших форвардов современности.

Своей блестящей формой он может принести Англии победу на чемпионате мира», – написал Пирс Морган в твиттере.