Морган о Кейне: «Теперь, когда он не играет за «Тоттенхэм», я могу назвать Харри одним из лучших форвардов современности. Он может принести Англии победу на ЧМ»
Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал статистику нападающего «Баварии» Харри Кейна. В этом сезоне Харри забил 66 голов за мюнхенцев и сборную Англии во всех турнирах.
«Потрясающая статистика. Теперь, когда Кейн больше не игрок «Тоттенхэма», я могу сказать, что он – один из лучших форвардов современности.
Своей блестящей формой он может принести Англии победу на чемпионате мира», – написал Пирс Морган в твиттере.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Пирса Моргана
Кейн - красавчик,надо было раньше из Тоттена валить, титулов бы больше было
Может лучше было помочь Тоттенхэму ЛЧ выиграть или чемп? а не сливать Лестеру и МС?
Красава, опладирую, хороший цн.
Тухель тот тренер, который может и объединить коллектив и привести к уникальному достижению 3 победы подряд над МС Пепа и единственная победа Челси в ЛЧ по игре во всех матчах, даже с МС, никакого огромного количества моментов у МС не было в финале ЛЧ.
А может развалить команду, в Баварии всё пошло через одно место и по хорошему ещё Терзич должен был побеждать Баварию, но Терзич оступился, а Алонсо нет и теперь половина футбольного сообщества видят мессию в Алонсо, а не полный провал Тухеля. Даже интересно так же бы дёргали на Терзича или нет, если бы не облажалась Боруссия в финальном матче.
АВБ провёл сезон без поражения и как много сектантов его величия?