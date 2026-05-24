  Морган о Кейне: «Теперь, когда он не играет за «Тоттенхэм», я могу назвать Харри одним из лучших форвардов современности. Он может принести Англии победу на ЧМ»
Морган о Кейне: «Теперь, когда он не играет за «Тоттенхэм», я могу назвать Харри одним из лучших форвардов современности. Он может принести Англии победу на ЧМ»

Британский телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал статистику нападающего «Баварии» Харри Кейна. В этом сезоне Харри забил 66 голов за мюнхенцев и сборную Англии во всех турнирах.

«Потрясающая статистика. Теперь, когда Кейн больше не игрок «Тоттенхэма», я могу сказать, что он – один из лучших форвардов современности.

Своей блестящей формой он может принести Англии победу на чемпионате мира», – написал Пирс Морган в твиттере.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Пирса Моргана
Морган это конечно пациент дурки.
Кейн - красавчик,надо было раньше из Тоттена валить, титулов бы больше было
ОтветPortatore di luce
А как же "Тотти молодец остался в Роме, таких мало " а тут уходи уходи?
Может лучше было помочь Тоттенхэму ЛЧ выиграть или чемп? а не сливать Лестеру и МС?
ОтветБегемотик
Тотти выиграл СериАл, выигрывал кубки Италии.
Он когда за Тоттенхэм играл был в таком же статусе. Морган не закусывает совсем
ОтветТюменец
Ты не понимаешь, что дело не в статусе, а в борьбе Арсенала и ТТХ?)
ОтветРастин Кол
Я все понимаю. Выглядит глупо
типичный Морган...
61 гол. Дубль Баварии. Кейн — машина.
Красава, опладирую, хороший цн.
ЧМ это турнир который никогда не выигрывал 1 игрок для этого нужна сильная команда, а будет у Англии команда или нет это посмотрим.
Тухель тот тренер, который может и объединить коллектив и привести к уникальному достижению 3 победы подряд над МС Пепа и единственная победа Челси в ЛЧ по игре во всех матчах, даже с МС, никакого огромного количества моментов у МС не было в финале ЛЧ.
А может развалить команду, в Баварии всё пошло через одно место и по хорошему ещё Терзич должен был побеждать Баварию, но Терзич оступился, а Алонсо нет и теперь половина футбольного сообщества видят мессию в Алонсо, а не полный провал Тухеля. Даже интересно так же бы дёргали на Терзича или нет, если бы не облажалась Боруссия в финальном матче.
ОтветМикель Артета 65%
Терзич без поражений сезон провел, да?
ОтветLog in
У Алонсо провёл? Его итальянский дед разгромил с составом в разы дешевле.
АВБ провёл сезон без поражения и как много сектантов его величия?
