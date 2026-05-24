Карседо перед «Краснодаром»: «Спартаку» нужно победить. Игроков не нужно мотивировать, они все понимают, стадион полностью красно-белый»

Карседо перед «Краснодаром»: игроки все понимают, «Спартаку» нужна победа.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что красно-белые должны обыграть «Краснодар » в суперфинале FONBET Кубка России.

Сегодняшняя игра пройдет на стадионе «Лужники », начало – в 18:00 по московскому времени.

«Перед такими матчами не нужно мотивировать игроков, стадион полностью красно‑белый, поэтому ребята сами все понимают.

У «Краснодара» практически один и тот же состав на протяжении всего сезона. Мы уже встречались с ними, нам нужно победить.

Для нас была интенсивная концовка чемпионата, мы бились до последнего за третье место, к сожалению, не смогли. Мы должны побиться на Кубок », – сказал Карседо.