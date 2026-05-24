Карседо перед «Краснодаром»: «Спартаку» нужно победить. Игроков не нужно мотивировать, они все понимают, стадион полностью красно-белый»
Карседо перед «Краснодаром»: игроки все понимают, «Спартаку» нужна победа.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что красно-белые должны обыграть «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.
Сегодняшняя игра пройдет на стадионе «Лужники», начало – в 18:00 по московскому времени.
«Перед такими матчами не нужно мотивировать игроков, стадион полностью красно‑белый, поэтому ребята сами все понимают.
У «Краснодара» практически один и тот же состав на протяжении всего сезона. Мы уже встречались с ними, нам нужно победить.
Для нас была интенсивная концовка чемпионата, мы бились до последнего за третье место, к сожалению, не смогли. Мы должны побиться на Кубок», – сказал Карседо.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии