Карседо перед «Краснодаром»: «Спартаку» нужно победить. Игроков не нужно мотивировать, они все понимают, стадион полностью красно-белый»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что красно-белые должны обыграть «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России.

Сегодняшняя игра пройдет на стадионе «Лужники», начало – в 18:00 по московскому времени.

«Перед такими матчами не нужно мотивировать игроков, стадион полностью красно‑белый, поэтому ребята сами все понимают.

У «Краснодара» практически один и тот же состав на протяжении всего сезона. Мы уже встречались с ними, нам нужно победить.

Для нас была интенсивная концовка чемпионата, мы бились до последнего за третье место, к сожалению, не смогли. Мы должны побиться на Кубок», – сказал Карседо.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

Не подведите пожалуйста!
Не подведите пожалуйста!
За КБ!
Желаю без срача по поводу судейства , "костоломов" и перехода на личностей тренеров . Оба достойные люди . Всем хорошей игры !
Стадион красно белый практически на любом стадионе России где играет Спартак....
Стадион красно белый практически на любом стадионе России где играет Спартак....
То-то, визжали несколько лет назад, когда Суперкубок в Питере поставили. Потому что без домашних орущих трибун нулины полные.
А в последнем туре надо было мотивировать?
