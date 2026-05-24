Мусаев перед «Спартаком»: «Будет война в хорошем смысле слова. На кону кубок, никого не нужно мотивировать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России против «Спартака».

– Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться?

– На игре с «Оренбургом» в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч. Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдем силы.

– Некоторые футболисты вашей команды и «Спартака» скоро отправятся на чемпионат мира. Может быть такое, что игроки будут беречь себя?

– 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть, – сказал Мусаев. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
Как может быть хороший смысл у этого слова, тем более сейчас?
мордобой ждём
У слова "война" есть хороший смысл?
Коррида, болеем за быков.
Дружелюбно хочу сказать, что всё настроение своим ором на "МатчТВ" и самим наличием в Лужниках испортил и продолжает портить этот ГУрлопан!
Неужели ещё и комментировать будет этот ФиГУро?
обе команды заслужили кубок, желаю нам посмотреть красивую и интересную игру, пусть победит сильнейший (Краснодар)
Желаю без срача по поводу судейства , "костоломов" и перехода на личностей тренеров . Оба достойные люди . Всем хорошей игры !
Не война, а специальная футбольная операция☝️
