Андрей Аршавин: «Удивлен прогрессом Соболева. Вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство «Зенита»
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил прогресс Александра Соболева.
Форвард закончил сезон с 10 голами в РПЛ в статусе лучшего бомбардира команды.
«Соболев – молодец. Не думаю, что он прямо уж следил за тем, что я говорю. Просто хотел себя проявить. Вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство «Зенита». Удивлен его прогрессом», – сказал Аршавин.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
