  • Андрей Аршавин: «Удивлен прогрессом Соболева. Вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство «Зенита»
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил прогресс Александра Соболева.

Форвард закончил сезон с 10 голами в РПЛ в статусе лучшего бомбардира команды.

«Соболев – молодец. Не думаю, что он прямо уж следил за тем, что я говорю. Просто хотел себя проявить. Вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство «Зенита». Удивлен его прогрессом», – сказал Аршавин.

Ну футбольное мастерство у Соболева прямо скажем так спорное... НО(!) он под шквалом критики и хейта не опустил руки, а работал как проклятый и ему за это воздалось. И в этом если молодец, то молодец.
Ну, всё в порядке. Я то думал, что только я - дилетант удивлён прогрессом Соболева
