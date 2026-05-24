Беллингем выложил фото, где обнимает Арбелоа: «Спасибо, мистер!»

Беллингем поблагодарил Арбелоа в соцсетях.

Полузащитник «Реала » Джуд Беллингем поблагодарил Альваро Арбелоа за совместную работу в клубе.

Ранее испанец сообщил, что покинет пост главного тренера «сливочных» по окончании сезона. Вчерашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (4:2) стал для 43-летнего специалиста последним во главе команды.

Беллингем выложил в соцсети фото, на котором обнимает Арбелоа, и написал: «Спасибо, мистер!»