Гюндоган поздравил Компани с золотым дублем «Баварии»: «Понимал, что он станет потрясающим тренером, еще когда мы играли: тактическое мышление, лидерство, внимание к деталям»

Гюндоган поздравил Компани с завоеванием золотого дубля.

Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган , выступавший за «Манчестер Сити », поздравил своего бывшего одноклубника и главного тренера «Баварии» Венсана Компани с завоеванием золотого дубля.

Вчера мюнхенская команда под руководством бельгийца обыграла «Штутгарт» в финале Кубка Германии со счетом 3:0.

«Еще когда мы с Компани играли вместе и он был моим капитаном, я понимал, что он станет потрясающим тренером. Тактическое мышление, лидерство, внимание к деталям.

Поздравляю с золотым дублем, Венсан! Ты это заслужил, мой друг», – написал Гюндоган в X, отметив официальный аккаунт Компани.