Гюндоган поздравил Компани с золотым дублем «Баварии»: «Понимал, что он станет потрясающим тренером, еще когда мы играли: тактическое мышление, лидерство, внимание к деталям»
Полузащитник «Галатасарая» Илкай Гюндоган, выступавший за «Манчестер Сити», поздравил своего бывшего одноклубника и главного тренера «Баварии» Венсана Компани с завоеванием золотого дубля.
Вчера мюнхенская команда под руководством бельгийца обыграла «Штутгарт» в финале Кубка Германии со счетом 3:0.
«Еще когда мы с Компани играли вместе и он был моим капитаном, я понимал, что он станет потрясающим тренером. Тактическое мышление, лидерство, внимание к деталям.
Поздравляю с золотым дублем, Венсан! Ты это заслужил, мой друг», – написал Гюндоган в X, отметив официальный аккаунт Компани.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Илкая Гюндогана
