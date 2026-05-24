Барко, Угальде, Сперцян и Кордоба – в старте «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Кубка
Стали известны составы «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Фонбет Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени.
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.
Начало – в 18:00 по московскому времени.
Невозможно с двумя тормозами в команде выиграть кубок!
Жедсон -это отличный игрок Полузащиты! Обьясните этому Корседо хоть кто нибудь!