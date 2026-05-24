Барко, Угальде, Сперцян и Кордоба – в старте «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Кубка

Стали известны составы «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Фонбет Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» : Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар» : Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.