  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Барко, Угальде, Сперцян и Кордоба – в старте «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Кубка
0

Барко, Угальде, Сперцян и Кордоба – в старте «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Кубка

Стали известны составы «Спартака» и «Краснодара» на Cуперфинал Фонбет Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Опубликовано: Sports
logoFONBET Кубок России
logoКевин Ленини
logoЖедсон Фернандеш
logoЭсекиэль Барко
logoДжон Кордоба
logoМанфред Угальде
logoАлександр Максименко
logoМаркиньос Коста
logoКристофер Ву
logoАлександр Джику
logoЛукас Оласа
logoКраснодар
logoНаиль Умяров
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoРуслан Литвинов
logoНикита Кривцов
logoЖоау Батчи
logoСтанислав Агкацев
logoВитор Тормена
logoСпартак
logoПабло Солари
logoКарлос Аугусто
logoРоман Зобнин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вперёд Спартак! Только победа и кубок🏆
Ждём победы, Спартак! Вы играете в Москве, вспомните, что Лужники, это домашний стадион. Порадуйте нас в конце сезона!
Удачи красно-белым! Порадуйте болельщиков Кубком!
Зобнин и Умяров это игроки Запаса. Зобнин медленный , не современный футболист , скорости ноль , паса нет и отбора.Умяров вообще не видит поле , пасы вникуда и бесполезный на поле.
Невозможно с двумя тормозами в команде выиграть кубок!
Жедсон -это отличный игрок Полузащиты! Обьясните этому Корседо хоть кто нибудь!
Опрокинули с бронзой , давайте кубок, тогда , возьмите!!!
" Всей стране за" сегодня конец, придётся размежеваться по клубам. Как и должно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» победил «Краснодар» по пенальти – 4:3
24 мая, 17:20
«Фанатам мирно и спокойно дать по пивку никто не разрешит, при этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости. Бредятина». Шнякин об алкоголе на стадионах
24 мая, 14:13
«Краснодар» против «Спартака» – почти гарантия качества
24 мая, 13:50
«Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова!» Мостовой – в стихах о Суперфинале Кубка
24 мая, 13:47Видео
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем