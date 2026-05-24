  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фанатам мирно и спокойно дать по пивку никто не разрешит, при этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости. Бредятина». Шнякин об алкоголе на стадионах
0

«Фанатам мирно и спокойно дать по пивку никто не разрешит, при этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости. Бредятина». Шнякин об алкоголе на стадионах

Шнякин: фанаты не выпьют пива, а в ложах «Лужников» будут всевозможные жидкости.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал запрет на употребление пива на футбольных стадионах.

Сегодня «Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

«Гуляю по райончику с 7-месячным новичком в коляске. Увидел три небольшие группы фанов красно-белых. Мужики весело пивко попивали, разогревались перед финалом, но при этом адекватно себя вели. Пока от Тимирязевской до «Лужи» доедут, успеют погрустнеть :)

Однако сегодня на стадионе мирно и спокойно дать по пивку им никто не разрешит. Как и предыдущие 20 лет. При этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости.

Никогда не соглашусь с этим законом. При этом мне алкоголь особо не интересен, да и тренды на ЗОЖ, как кажется, уверенно выдавливают тренды на алко в головах молодых. Но что мешает аккуратно и эстетично пиво на трибунах реализовывать? Никогда не пойму. Бредятина», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
стадионы
logoДмитрий Шнякин
logoКраснодар
logoМатч ТВ
соцсети
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoболельщики
logoЛужники

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Этот закон не про опасность пива, а про присутствие контролирующей и опекающей роли государства в любой сфере жизни. Любой должен чувствовать свою слабость и мелкость под его сапогом. Тем более там, где всегда была территория выпуска эмоций и единения.
ОтветЛучше б молчал
Этот закон не про опасность пива, а про присутствие контролирующей и опекающей роли государства в любой сфере жизни. Любой должен чувствовать свою слабость и мелкость под его сапогом. Тем более там, где всегда была территория выпуска эмоций и единения.
Это так и есть. Зарегулированность и мания контроля всего и вся уже достигла немыслимых границ.
ОтветЛучше б молчал
Этот закон не про опасность пива, а про присутствие контролирующей и опекающей роли государства в любой сфере жизни. Любой должен чувствовать свою слабость и мелкость под его сапогом. Тем более там, где всегда была территория выпуска эмоций и единения.
Комментарий скрыт
Совсем не понимаю, в чем сейчас проблема разрешить пиво на стадионах. Напился на стадионе- получи бан своего фан уйди на пару лет, будет время на футбол со стороны посмотреть.
ОтветMikhaL
Совсем не понимаю, в чем сейчас проблема разрешить пиво на стадионах. Напился на стадионе- получи бан своего фан уйди на пару лет, будет время на футбол со стороны посмотреть.
Черти назло людям делают.
ОтветMikhaL
Совсем не понимаю, в чем сейчас проблема разрешить пиво на стадионах. Напился на стадионе- получи бан своего фан уйди на пару лет, будет время на футбол со стороны посмотреть.
Комментарий скрыт
Самое смешное, кто блокирует закон о пиве на трибунах, сам в ВИПах упивается до свинячего визга
ОтветРжевский
Самое смешное, кто блокирует закон о пиве на трибунах, сам в ВИПах упивается до свинячего визга
Блокирует Минздрав
ОтветFelp
Блокирует Минздрав
А там, типа, трезвенники одни сидят?
Иностранных треников и игроков привозят а комментаторов почему то нет. Не порядок, нужно менять систему
будут сочитЬся
Ответdenz_80
будут сочитЬся
Тиктокеры не видят разницы, в английском алфавите мягкого знака нет
Все эти ограничения только для обычных людей ("бедноты" и "черни"). А по мнению элиты таких 98 процентов населения страны.

И ограничения по алкоголю, интернету, куча других запретов и цензуры - это для для современных крепостных.

А элита в ложах живет в стране без запретов. У них всё хорошо.
Поднимаю свой пивной бокал, за слова Шнякина!
Продолжай дальше лизать сапог государства
"будут сочится" - этому точно надо меньше выпивать.
СочитЬся.

Журналист.
ОтветВечно в бане
СочитЬся. Журналист.
Он журналист ртом. Хорошо уже, что не пишет "сочицца". Видимо, уроки Долецкой не прошли даром.
ОтветS_Vladimirov
Он журналист ртом. Хорошо уже, что не пишет "сочицца". Видимо, уроки Долецкой не прошли даром.
Так пускай продолжает ртом, зачем он садится не в свои сани? Это если не касаться темы спеллчекера
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Колобков: «Запрет пива на стадионах — надуманная история, которая никак не связана с алкоголизацией страны. Надо людям доверять, а не ограничивать»
15 апреля, 16:15
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Тема пока закрыта, моя энергия иссякла. Минздрав выступает категорически против – до сих пор не могу понять причины этого»
10 апреля, 15:26
Депутат Милонов о пиве на стадионах: «Не надо превращать это в рыгаловку. Футболисты-то с ним не бегают, иначе будут жирные, обрюзгшие мужики с животярами. Хочешь побухать – сиди в баре»
27 марта, 12:50
Бородин о Fan ID: «Стало безопаснее, но не сильно, стадион превратился в театр. В VIP-ложах можно пить вино, коньяк, а обычным болельщикам пиво нельзя – там люди другого сорта?»
17 февраля, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем