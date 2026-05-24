«Фанатам мирно и спокойно дать по пивку никто не разрешит, при этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости. Бредятина». Шнякин об алкоголе на стадионах

Шнякин: фанаты не выпьют пива, а в ложах «Лужников» будут всевозможные жидкости.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Шнякин раскритиковал запрет на употребление пива на футбольных стадионах.

Сегодня «Спартак » и «Краснодар » сыграют в суперфинале Фонбет Кубка России в «Лужниках». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

«Гуляю по райончику с 7-месячным новичком в коляске. Увидел три небольшие группы фанов красно-белых. Мужики весело пивко попивали, разогревались перед финалом, но при этом адекватно себя вели. Пока от Тимирязевской до «Лужи» доедут, успеют погрустнеть :)



Однако сегодня на стадионе мирно и спокойно дать по пивку им никто не разрешит. Как и предыдущие 20 лет. При этом в изобилующих ложах «Лужников» будут сочиться всевозможные жидкости.



Никогда не соглашусь с этим законом. При этом мне алкоголь особо не интересен, да и тренды на ЗОЖ, как кажется, уверенно выдавливают тренды на алко в головах молодых. Но что мешает аккуратно и эстетично пиво на трибунах реализовывать? Никогда не пойму. Бредятина», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.