Агент Дркушича: «В «Зените» полностью доверяют Ванье. В трансферное окно не исключаю никаких исходов»

Агент Дркушича: в «Зените» полностью доверяют Ванье.

Агент защитника «Зенита » Ваньи Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«В футболе сегодня ничего не бывает на сто процентов. Посмотрим, что может произойти в трансферное окно. Не исключаю никаких исходов.

В «Зените» полностью доверяют Ванье – он выходил на поле почти в каждом матче», – высказался Ратковица.

В этом сезоне Мир РПЛ Дркушич провел 28 матчей в составе сине-бело-голубых и получил три желтые карточки.

