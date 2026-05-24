Агент Дркушича: «В «Зените» полностью доверяют Ванье. В трансферное окно не исключаю никаких исходов»
Агент защитника «Зенита» Ваньи Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос о будущем своего клиента.
«В футболе сегодня ничего не бывает на сто процентов. Посмотрим, что может произойти в трансферное окно. Не исключаю никаких исходов.
В «Зените» полностью доверяют Ванье – он выходил на поле почти в каждом матче», – высказался Ратковица.
В этом сезоне Мир РПЛ Дркушич провел 28 матчей в составе сине-бело-голубых и получил три желтые карточки. Полная статистика 26-летнего словенца доступна по ссылке.
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Советский спорт»
Ванья - словенец, а не серб.