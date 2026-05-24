  Агент Дркушича: «В «Зените» полностью доверяют Ванье. В трансферное окно не исключаю никаких исходов»
Агент Дркушича: «В «Зените» полностью доверяют Ванье. В трансферное окно не исключаю никаких исходов»

Агент защитника «Зенита» Ваньи Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«В футболе сегодня ничего не бывает на сто процентов. Посмотрим, что может произойти в трансферное окно. Не исключаю никаких исходов.

В «Зените» полностью доверяют Ванье – он выходил на поле почти в каждом матче», – высказался Ратковица.

В этом сезоне Мир РПЛ Дркушич провел 28 матчей в составе сине-бело-голубых и получил три желтые карточки. Полная статистика 26-летнего словенца доступна по ссылке.

«Зенит» подписал Андраде из «Балтики». Контракт защитника – на 5 лет

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Советский спорт»
"Полная статистика 26-летнего серба доступна по ссылке."

Ванья - словенец, а не серб.
ОтветДмитрий Калибабчук
Да какая разница-то? Редакторам вообще все равно, они даже данные не проверяют, и, кажется, РПЛ не смотрят или вообще даже футбол. Главное, о Медиалиге и о ставках написать
ОтветТралл из Питера
+ Мостового,Губерниева, Пономарева и прочий шлак запихнуть в ленту.
Le Castle Vania – исполнитель музыкальный есть такой, музыку написал к Джону Уику :) А наш словенец – Le Castle Vanja :)
Материалы по теме
Агент Дркушича об интересе ПАОК: «Пока это только на уровне разговоров, все решается на уровне клубов. Ванья не задумывается об уходе из «Зенита»
15 января, 12:23
Дркушич близок к переходу из «Зенита» в ПАОК. Клубы согласовали все условия трансфера, кроме цены («Советский спорт»)
12 января, 16:57
Дркушич согласовал с ПАОК контракт с зарплатой 1 млн евро в год. Греки предлагают 3 млн евро, «Зенит» хочет 4 млн (Иван Карпов)
9 января, 20:05
Агент защитника «Зенита» Дркушича: «К Ванье есть конкретный интерес, переговоры идут между клубами»
3 января, 16:15
