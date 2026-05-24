«Шанхай» Слуцкого не побеждает 6 матчей подряд – 4 поражения и 2 ничьих. Отставание от лидера – 22 очка

«Шанхай» Слуцкого продлил серию без побед.

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает в китайской Суперлиге шесть матчей подряд.

Команда под руководством Леонида Слуцкого проиграла «Шэньчжэнь Пэн Сити » (1:2) с предпоследнего места в матче 13-го тура.

В предыдущих пяти матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2) и «Ухань Фри Таунс» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.

«Шанхай Шэньхуа » набрал 12 очков и занимает 11-е место в таблице лиги. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (34 балла) составляет 22 очка. Отметим, что команда начала сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.