  • «Шанхай» Слуцкого не побеждает 6 матчей подряд – 4 поражения и 2 ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
«Шанхай» Слуцкого продлил серию без побед.

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает в китайской Суперлиге шесть матчей подряд.

Команда под руководством Леонида Слуцкого проиграла «Шэньчжэнь Пэн Сити» (1:2) с предпоследнего места в матче 13-го тура.

В предыдущих пяти матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2) и «Ухань Фри Таунс» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и занимает 11-е место в таблице лиги. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (34 балла) составляет 22 очка. Отметим, что команда начала сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Потому что Слуцкий ищет Сокровища Императора на ТНТ, ему некогда тренировать
Ответ
Там запись. Хотя его уже выгнали, Леонид держит марку лузера и токсика.
Ответ
Даже там не вышел из группы, получается)
Похоже скоро вернется
Ответ
Вряд ли скоро, там прошлогоднего чемпиона похлеще лихорадит.
Ответ
Да не вернется он сюда. У него такая должность, которая позволяет найти работу практически в любой стране.
Да, Лене вообще по-барабану, кажется. Он во всяких шоу участвует, ему не до этого
Ответ
когда команда начинает чемпионат с -13 очками - это способствует пофигизму..
Неудивительно. Работа тренером у Слуцкого на втором месте.
На первом месте активности в медиа и соцсетях.
Ответ
Я никогда не пойму людей, которые подписались на Громозеку. Что они хотят узнать ? Как воспитать сына чудо рапера ? Или не являясь тренером получить должность ?
Зато 20 интервью успел дать перед сезоном и поучаствовать в 10 шоу.
Сейчас вернется будет рассказывать, как виноваты все кругом были кроме него
По всяким шоу ходит ,да ещё с помощниками.конечно предсезонка провалена.плюс морально футболистам трудно начинать с минусовой форой в турнирной ьаблице
"Громозека с вещами на выход" 😂😂😂
Тем временем Халл Слуцкого пьет шампанское
Ответ
Внес вклад в построение будущего.
Ответ
Эм, спустя чуть ли не 10 лет после работы Слуцкого там?) Очень актуально
скоро будет не слуцкого Шанхай,походу
