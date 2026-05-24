  • Трент – фанатам «Реала»: «Я обещаю, что мы вернем трофеи этому прекрасному клубу в следующем сезоне. Я буду усердно работать летом»
Трент Александер-Арнолд обратился к болельщикам «Реала», оставшегося без трофеев в этом сезоне.

Защитник, присоединившийся к мадридцам прошлым летом, не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года.

«Мадридисты, вы приняли меня с распростертыми объятиями. Вы поддерживали меня с первого дня моего приезда.

Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы войти в ритм и освоиться в новой обстановке, но сейчас я чувствую себя как дома. Я хорошо проведу перерыв и буду усердно работать летом.

Я обещаю, что в следующем сезоне мы вернем трофеи этому прекрасному клубу! 🤍» – написал Трент в соцсети.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Трента Александер-Арнолда
ох и не легко ему будет при Мауре
Видно было как Трент в концовке сезона прибавил, активно играл, смещался в центр и в защите отрабатывал неплохо. Главное обойтись без травм, тогда и игра пойдет.
Выдаете желаемое за действительное...

Был активнее и смещался в центр - да.

"в защите отрабатывал неплохо" - 😅 улыбнуло. Это просто невозможно с игроком, который всю карьеру был нулевым в защите (не плохим, а именно что нулевым).
Так это факт, в последних играх в сравнении с началом это два разных игрока, и да, в защите тоже. В начале его возили все кому не лень, в конце он уже не давал себя так легко обыгрывать. Очень хорошо играл позиционно
Так-так-так… запишем! Понаблюдаем ) а то больше пока попахивает треблом из невыигранных квадруплов
Вообще такие вещи лучше не говорить-дураком потом будешь выглядеть.
Судя по его пустым глазам этот парень чисто на инстинктах
Был один борец, тоже обещал в 10 раз больше работать для ЗМ
чакырка бы такое сказал... ну или тебас - Я бы поверил)
Интересно Трент ЧМ смотреть будет?
