Трент – фанатам «Реала»: «Я обещаю, что мы вернем трофеи этому прекрасному клубу в следующем сезоне. Я буду усердно работать летом»
Трент Александер-Арнолд обратился к болельщикам «Реала», оставшегося без трофеев в этом сезоне.
Защитник, присоединившийся к мадридцам прошлым летом, не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года.
«Мадридисты, вы приняли меня с распростертыми объятиями. Вы поддерживали меня с первого дня моего приезда.
Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы войти в ритм и освоиться в новой обстановке, но сейчас я чувствую себя как дома. Я хорошо проведу перерыв и буду усердно работать летом.
Я обещаю, что в следующем сезоне мы вернем трофеи этому прекрасному клубу! 🤍» – написал Трент в соцсети.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Трента Александер-Арнолда
Был активнее и смещался в центр - да.
"в защите отрабатывал неплохо" - 😅 улыбнуло. Это просто невозможно с игроком, который всю карьеру был нулевым в защите (не плохим, а именно что нулевым).