Трент – фанатам «Реала»: «Я обещаю, что мы вернем трофеи этому прекрасному клубу в следующем сезоне. Я буду усердно работать летом»

Трент – фанатам «Реала»: обещаю, что трофеи вернутся в следующем сезоне.

Трент Александер-Арнолд обратился к болельщикам «Реала », оставшегося без трофеев в этом сезоне.

Защитник, присоединившийся к мадридцам прошлым летом, не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года.

«Мадридисты, вы приняли меня с распростертыми объятиями. Вы поддерживали меня с первого дня моего приезда.

Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы войти в ритм и освоиться в новой обстановке, но сейчас я чувствую себя как дома. Я хорошо проведу перерыв и буду усердно работать летом.

Я обещаю, что в следующем сезоне мы вернем трофеи этому прекрасному клубу! 🤍» – написал Трент в соцсети.