  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин ожидал победу «Динамо» Махачкала в стыках: «Это заслуга Евсеева. Он большой специалист в том, чтобы выигрывать решающие матчи в экстремальных ситуациях»
0

Семин ожидал победу «Динамо» Махачкала в стыках: «Это заслуга Евсеева. Он большой специалист в том, чтобы выигрывать решающие матчи в экстремальных ситуациях»

Семин ожидал победу «Динамо» Махачкала в стыковых матчах.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что победа «Динамо» Махачкала в стыковых матчах над «Уралом» была ожидаемой благодаря наставнику махачкалинской команды Вадиму Евсееву.

«Динамо» Махачкала финишировало на 14-м месте в Мир РПЛ, но обыграло «Урал» в стыковых матчах со счетом 3:0 по сумме двух встреч.

– Было ли ожидаемо, что «Махачкала» сможет остаться в Премьер‑лиге?

– Ожидаемо даже потому, что туда пришел Евсеев, который большой специалист в том, чтобы в экстремальных ситуациях выигрывать решающие матчи и оставлять команду [в РПЛ]. Он был таким же бескомпромиссным игроком. Это его большая заслуга.

Большая заслуга Гаджиева, который, вне сомнений, внес самый большой вклад в то, что «Махачкала» осталась. Он внес громадный вклад: за самый маленький срок при нем команда из второй лиги вышла в высшую лигу и продолжает дальше свое шествие. Она стала сильнее, – сказал Семин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?44717 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoУрал
logoПервая лига
logoМатч ТВ
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoЮрий Семин
logoВадим Евсеев
logoГаджи Муслимович Гаджиев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Селихов: «Урал» должен был выходить в РПЛ напрямую, мы потеряли очень много очков. В стыковых матчах сыграли плохо, этому нет объяснения»
сегодня, 11:29
Евсеев о победе в стыках с махачкалинским «Динамо»: «Все свободны, всем спасибо. Хочу выразить огромную благодарность болельщикам – они 12‑й номер, всегда с нами до конца»
вчера, 15:49
«Махачкала» осталась в РПЛ и проведет третий сезон подряд в лиге, «Урал» – 3-й к ряду в Лиге Pari
вчера, 14:53
«Динамо» Махачкала снова победило «Урал» (2:0) и осталось в РПЛ. Агаларов забил паненкой, Мрезиг – дальним ударом после ошибки Селихова
вчера, 14:51
Гаджиев о мате Евсеева: «У меня относительно лояльное отношение, но для для большей части дагестанцев это категорически неприемлемо. Но это не такая сложная ситуация для коррекции»
8 апреля, 13:09
Рекомендуем
Главные новости
Ищем опытного QA-автоматизатора, который будет развивать нашу тестовую инфраструктуру – ждем вас в Спортсе’‘!
1 минуту назадВакансия
Трент – фанатам «Реала»: «Я обещаю, что мы вернем трофеи этому прекрасному клубу в следующем сезоне. Я буду усердно работать летом»
1 минуту назад
«Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова!» Мостовой – в стихах о Суперфинале Кубка
14 минут назадВидео
Аршавин считает, что «Спартак» не станет топ-клубом, даже если выиграет Кубок: «Они раз в четыре года выигрывают? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы»
33 минуты назад
Аршавин о Дуране в «Зените»: «Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном. На футбол мало похоже то, что он делал»
38 минут назад
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Перес – лучший президент в истории клуба. Но циклы заканчиваются. Нам нужен новый проект»
46 минут назад
Флик о «Барсе»: «Я хочу 100% отдачи от каждого, следующий сезон будет сложнее. Чемпионы никогда не перестают быть чемпионами»
47 минут назад
Антонио не помнит аварию, в которой сломал ногу: «Не доверял «Феррари». 45 минут я был в ловушке из груды дымящегося метала. Фельдшеры спасли мне жизнь – держали в сознании, говоря о футболе»
50 минут назад
«Спартак» в «Лужниках» – это классика! Красочное промо к Суперфиналу Кубка России
56 минут назадВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Ювентус» против «Торино», «Милан» сыграет с «Кальяри»
сегодня, 13:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Салиба о победе «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслужили титул, в следующем сезоне постараемся завоевать его снова. Мы не сдались после второго места»
12 минут назад
Пирло с Дзюбой провели автограф-сессию перед суперфиналом Кубка России
25 минут назадВидео
«Аякс» обыграл «Утрехт» в плей-офф Эредивизи за выход в Лигу конференций и сыграет в еврокубке
52 минуты назад
Жуков не включил игроков «Спартака» в топ-3 сезона РПЛ: «Сперцян, Кордоба, Батраков – они равноценные в тройке лучших»
сегодня, 12:56
Ундав о «Золотом мяче»: «Склоняюсь к Олисе, а не к Кейну. Оба заслужили, но я больше за Майкла»
сегодня, 12:55
У «Спартака» больше шансов на победу в Кубке, чем у «Краснодара». Они уступили «быкам» в чемпионате, превосходя по игре – будет хорошая мотивация». Тарпищев о суперфинале
сегодня, 12:39
Артем Дзюба: «К отставке Тедеева из «Акрона» отнесся плохо»
сегодня, 12:19
Кубок Швейцарии. Финал. «Санкт-Галлен» играет с «Лозанна-Уши» из 2-го дивизиона
сегодня, 12:00Live
Ракитич о том, почему у Гризманна не получилось в «Барсе»: «Он сам не знает, думаю. Это необъяснимо. Жаль, что фанаты не насладились игрой выдающегося Антуана»
сегодня, 11:58
Вячеслав Колосков: «Отрицательно отношусь к быстрой смене тренеров. Привожу пример Романцева, Газзаева, Лобановского, которые много лет работали с командами»
сегодня, 11:58
Рекомендуем