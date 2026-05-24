Семин ожидал победу «Динамо» Махачкала в стыках: «Это заслуга Евсеева. Он большой специалист в том, чтобы выигрывать решающие матчи в экстремальных ситуациях»

Семин ожидал победу «Динамо» Махачкала в стыковых матчах.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что победа «Динамо» Махачкала в стыковых матчах над «Уралом » была ожидаемой благодаря наставнику махачкалинской команды Вадиму Евсееву .

«Динамо» Махачкала финишировало на 14-м месте в Мир РПЛ, но обыграло «Урал» в стыковых матчах со счетом 3:0 по сумме двух встреч.

– Было ли ожидаемо, что «Махачкала» сможет остаться в Премьер‑лиге?

– Ожидаемо даже потому, что туда пришел Евсеев, который большой специалист в том, чтобы в экстремальных ситуациях выигрывать решающие матчи и оставлять команду [в РПЛ]. Он был таким же бескомпромиссным игроком. Это его большая заслуга.

Большая заслуга Гаджиева , который, вне сомнений, внес самый большой вклад в то, что «Махачкала» осталась. Он внес громадный вклад: за самый маленький срок при нем команда из второй лиги вышла в высшую лигу и продолжает дальше свое шествие. Она стала сильнее, – сказал Семин.