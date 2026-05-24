Андрей Аршавин: «Думаю, Батраков хочет стать чемпионом. Всегда 10-е места занимать, что ли?»

Аршавин: Батраков хочет стать чемпионом, всегда 10-е места занимать, что ли?.

Экс-игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах Алексея Батракова.

– Батракову надо в «ПСЖ»?

– Если его туда позовут, конечно, надо.

– Недавно его сватали в «Зенит».

– Тоже надо. Думаю, он хочет стать чемпионом. Всегда 10-е места занимать, что ли? – сказал Аршавин.