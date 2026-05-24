«Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова!» Мостовой – в стихах о Суперфинале Кубка

Мостовой в стихах спрогнозировал победу «Спартака» в Кубке России.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой ожидает победы красно-белых в суперфинале Фонбет Кубка России.

Московский клуб сегодня сыграет против «Краснодара » в финальном матче в «Лужниках». Игра пройдет в 18:00 по московскому времени.

«Привет, привет. Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова (смеется)!

Надеюсь, надеюсь, возьмет – со смехом сказал Мостовой на видео в своем телеграм-канале.

В последний раз красно-белые становились обладателями Кубка России в сезоне-2021/22.