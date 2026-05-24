  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова!» Мостовой – в стихах о Суперфинале Кубка
Видео
0

«Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова!» Мостовой – в стихах о Суперфинале Кубка

Мостовой в стихах спрогнозировал победу «Спартака» в Кубке России.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ожидает победы красно-белых в суперфинале Фонбет Кубка России.

Московский клуб сегодня сыграет против «Краснодара» в финальном матче в «Лужниках». Игра пройдет в 18:00 по московскому времени.

«Привет, привет. Вот прогноз от Мостового – наш «Спартак» возьмет Кубок снова (смеется)!

Надеюсь, надеюсь, возьмет – со смехом сказал Мостовой на видео в своем телеграм-канале.

В последний раз красно-белые становились обладателями Кубка России в сезоне-2021/22.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoКраснодар
logoАлександр Мостовой
видео
соцсети

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хокку получается ?
Тут вариантов два: возьмет или Кубок, или что-то другое.
Ответlemming
Тут вариантов два: возьмет или Кубок, или что-то другое.
Барбариски. 😆
Не стоит с яичницей путать Божий дар!
Кубок может взять и Краснодар!
Напоминает поэта Ляписа- Трубецкого из " 12 стульев".
Наступил финала день
И похмелье наступило
Заниматься спортом лень:
Мостовой достал чернила..

Усмехнулся Саша, но
Смех поэта не исправит.
Стих - полнейшее говно.
Пусть уж лучше мяч чеканит.
Ребят, а кто подскажет: Это тренер Карседо выиграл, или тренер (нефутбольный человек) Мусаев проиграл?
С уважением!
Я так понимаю стихи Моста это замена стихам Назарова?
Времен кареры
Zenit:
Кубок СССР: 1944 ;
Кубок России: 1999, 2010, 2016, 2020, 2024.

"СПАРТАК":
Кубок СССР (10, рекорд): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971 ;
Кубок России: 1992, 1994, 1998, 2003, 2022.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МИРОВЫХ ЗАКОНОВ —
ВСЕМ СТИХИ ОТ МАТЕРИ ДРАКОНОВ

У Александра Мостового
С мозгами завсегда... очень хорошо.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Спартака» больше шансов на победу в Кубке, чем у «Краснодара». Они уступили «быкам» в чемпионате, превосходя по игре – будет хорошая мотивация». Тарпищев о суперфинале
24 мая, 12:39
Карседо о финале Кубка России с «Краснодаром»: «Он будет важен для оценки второй части сезона. Эмери пожелал «Спартаку» удачи»
23 мая, 14:02
«Завоевание Кубка спасет сезон как «Спартаку», так и «Краснодару». Фаворита в матче нет». Булыкин о финале
23 мая, 02:56
Пименов про финал Кубка: «Шансы «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равны. Нет уверенности в результативности матча: игроки могут проявлять осторожность»
22 мая, 20:54
Рекомендуем
Главные новости
Раскрыт секрет мемного ролика с Гвардиолой – появилось полное видео, в котором Пеп разговаривает с пустым креслом
вчера, 22:35Видео
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о Моуринью: «Мой проект совершенно другой. «Мадрид» не может жить краткосрочными перспективами. Был бы рад тренерам калибра Клоппа, лучшим»
вчера, 22:11
Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» – украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на YouTube
вчера, 21:56
Сезон-2010/11 в «Барселоне» – лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» – на 3-м месте, дебютный в Англии – на последнем
вчера, 21:55
Винисиус, Ямаль, Мбаппе, Педри, Жоан Гарсия и Рациу – в сборной Ла Лиги от WhoScored. У Ламина лучший средний балл – 8,23
вчера, 21:42
Артета – лучший тренер сезона АПЛ. Он привел «Арсенал» к первому чемпионству за 22 года
вчера, 21:33
Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие «Спартак»? «Динамо», ЦСКА – ничего, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в провале»
вчера, 21:30
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
вчера, 21:16
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
вчера, 21:02
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
вчера, 20:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Энцо из «Челси» в «Сити» реален, Мареска хочет подписать хавбека. «Реал» и «ПСЖ» включили его в шорт-лист (Флориан Плеттенберг)
вчера, 22:09
Вахания завел той-пуделя: «Зовут Йода, купил у Голенкова чисто символически за 30 тысяч. Он начал их разводить»
вчера, 21:42
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
вчера, 20:59
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
вчера, 20:48
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
вчера, 20:45
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
вчера, 20:43
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
вчера, 20:34
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
вчера, 20:30
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
вчера, 20:22
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
вчера, 20:17Видео
Рекомендуем