Салиба о победе «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслужили титул, в следующем сезоне постараемся завоевать его снова. Мы не сдались после второго места»

Салиба: «Арсенал» заслужил победу в АПЛ.

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о победе «Арсенала» в английской Премьер-лиге. Это первый чемпионский титул «канониров» за 22 года.

О победе в Премьер-лиге

«В прошлом сезоне мы стали вторыми. Мы не сдались, мы заслужили этот титул и в следующем сезоне попробуем завоевать его снова. Это мой первый [титул чемпиона АПЛ], поэтому я рад, но не удовлетворен полностью. Я хочу большего».

О моменте, когда он поверил в чемпионство

«Я начал чувствовать это в марте. После победы 2:0 над «Эвертоном» мне стало ясно, что мы выиграем Премьер-лигу.

Когда мы вернулись с паузы на сборные, стало трудновато. Однако мы продолжили двигаться вперед и верить в себя даже после поражения от «Манчестер Сити» в апреле. И теперь мы чемпионы», – сказал Салиба.