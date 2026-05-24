  Салиба о победе «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслужили титул, в следующем сезоне постараемся завоевать его снова. Мы не сдались после второго места»
Салиба о победе «Арсенала» в АПЛ: «Мы заслужили титул, в следующем сезоне постараемся завоевать его снова. Мы не сдались после второго места»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о победе «Арсенала» в английской Премьер-лиге. Это первый чемпионский титул «канониров» за 22 года.

О победе в Премьер-лиге

«В прошлом сезоне мы стали вторыми. Мы не сдались, мы заслужили этот титул и в следующем сезоне попробуем завоевать его снова. Это мой первый [титул чемпиона АПЛ], поэтому я рад, но не удовлетворен полностью. Я хочу большего».

О моменте, когда он поверил в чемпионство

«Я начал чувствовать это в марте. После победы 2:0 над «Эвертоном» мне стало ясно, что мы выиграем Премьер-лигу.

Когда мы вернулись с паузы на сборные, стало трудновато. Однако мы продолжили двигаться вперед и верить в себя даже после поражения от «Манчестер Сити» в апреле. И теперь мы чемпионы», – сказал Салиба.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: Daily Mail
Помню в первую попытку шли уверенно к титулу но травма Салиба все испортила. Благо пара цз выстояли и добыли нам титул
пушки Арсенала стреляют залпами. доказано историей. верю в команду. поднимем и не раз чемпионский кубок в ближайшие годы
