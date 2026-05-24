Аршавин считает, что «Спартак» не станет топ-клубом, даже если выиграет Кубок: «Они раз в четыре года выигрывают? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы»

Аршавин считает, что «Спартак» не станет топ-клубом, даже если выиграет трофей.

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что даже в случае победы в FONBET Кубке России над «Краснодаром» «Спартак» не станет топ‑клубом.

– Если «Спартак» выиграет трофей, станет топ‑клубом?

– Конечно, нет. Они раз в сколько выигрывают? Раз в четыре года? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы.

– Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ‑клуб?

– Должны выигрывать каждый год, – сказал Аршавин.