Аршавин считает, что «Спартак» не станет топ-клубом, даже если выиграет Кубок: «Они раз в четыре года выигрывают? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин уверен, что даже в случае победы в FONBET Кубке России над «Краснодаром» «Спартак» не станет топ‑клубом.

– Если «Спартак» выиграет трофей, станет топ‑клубом?

– Конечно, нет. Они раз в сколько выигрывают? Раз в четыре года? Почти в пятилетку, ха‑ха. Ну молодцы.

– Что должен выиграть «Спартак», чтобы вы сказали, что это снова топ‑клуб?

– Должны выигрывать каждый год, – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Источник: «Матч ТВ»
Как ни крути, «Спартак» и так является топ-клубом, по российским меркам уж точно.
Ответtafgaf
Несколько лет уже как Спартак твёрдый середняк, а не топ.
Как клуб с одним чемпионство за 27 лет может быть топовым?
Реал не топ клуп. По версии чипсона.
Ну по статусу, бюджету топ-клуб.
А Зенит никогда не станет самым популярным клубом России, даже если будет по трофею каждый год выигрывать, ха-ха.
Откуда ты знаешь, что зенит не самый популярный клуб уже сегодня?))
По хейтерам, да, один клуб никогда так ненавидило такое количество болельщиков.
Околотоп с замашками топа и выхлопом середняка.
Нравится Андрею что бы у Кб братьев пятая точка горела
Это походу у него пятая точка горит 🧯🧯🧯 что Спартак играет а не Зенит в финале Кубка России
По деньгам Спартак топ клуб, уступают только Зениту, но по результатам крепкий Середняк
Этот гном играл в Арсенале который стал чемпионом спустя 22 года,и что по его логике Арсенал не топ клуб?
Арсенал и был околотопом
по его логике да. жаль только, что его венгер раньше из клуба не выпинул
Спартак, Локо, Динамо - топы, не смотря на их места из года в год. Дело не только в титулах, бюджеты, составы, игроки, много составляющих. Это вот Балтика топом не станет даже если 2 года подряд в пятерке будут, рано ей ещё, много доказывать надо.
Одним словом-тюлень
