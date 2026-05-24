  • Аршавин о Дуране в «Зените»: «Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном. На футбол мало похоже то, что он делал»
Аршавин о Дуране в «Зените»: «Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном. На футбол мало похоже то, что он делал»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре Джона Дурана в петербургском клубе.

Колумбиец в феврале был арендован у «Аль-Насра». За сине-бело-голубых форвард провел 9 матчей, забив 2 гола.

– Дуран в «Зените» – что это было?

– Никто не может это описать. Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном (смеется).

То, что он делал, на футбол мало похоже, – сказал Аршавин, занимающий должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Антисборная сезона РПЛ. Главный тренер – Карпин

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
ахахаха
Это действительно худший игрок, который к нам приезжал. Удивительный чувак, который забил на футбол на старте карьеры
Ответ
Пошёл по пути Балотелли
А "любитель Санкт-Пнетербургских музеев" - Клаудио Маркизио норм был?
Но ведь он же талантливый!!!
Просто играть не хочет.
Это кто так говорил?
Карлсон
Имя этого гениального селекционера, который настоял на его покупке мы конечно не узнаем, пофиг деньги народные и безлимитные..
Комментарий скрыт
Это в Саудовской Аравии? Там абсолютная монархия, с народными деньгами все не очень.

А в России, если что, его никто не покупал.
Материалы по теме
Горшков о Дуране: «Если он хочет, то это очень сильный игрок. Но если желания нет, то вообще никак выглядит»
23 мая, 05:13
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
22 мая, 17:23
Дуран не тренируется с Колумбией. Экс-форвард «Зенита» включен в расширенный состав сборной, но вряд ли поедет на ЧМ-2026
21 мая, 16:31
«Приглашение Дурана — это намного хуже, чем провал селекции «Зенита». За эти деньги нельзя так провалиться!» Шикунов об аренде форварда
20 мая, 02:18
