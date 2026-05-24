Аршавин о Дуране в «Зените»: «Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном. На футбол мало похоже то, что он делал»

Аршавин о Дуране: его включили в символическую сборную неудачников капитаном.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре Джона Дурана в петербургском клубе.

Колумбиец в феврале был арендован у «Аль-Насра». За сине-бело-голубых форвард провел 9 матчей, забив 2 гола.

– Дуран в «Зените» – что это было?

– Никто не может это описать. Думаю, он хотел играть, но получилось так, что не смог. Кто-то включил его в символическую сборную неудачников и сделал там капитаном (смеется).

То, что он делал, на футбол мало похоже, – сказал Аршавин, занимающий должность заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

