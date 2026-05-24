Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Перес – лучший президент в истории клуба. Но циклы заканчиваются. Нам нужен новый проект»

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: Перес – лучший президент в истории клуба.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что уважает наследие Флорентино Переса, но считает, что мадридскому клубу нужен новый долгосрочный проект.

«Флорентино Перес – лучший президент, который когда-либо был у «Реала». Без сомнения, он преобразил «Реал» в 2000 году.

Я отлично помню, как покупал газету Marca, чтобы узнать, перейдет ли Луиш Фигу или нет. Отлично помню то волнующее лето. Лично я пережил лучшие футбольные моменты.

Конечно, многие молодые ребята до недавнего времени почти не видели, как «Реал» проигрывает. Это ненормально. Нужно ценить эти трофеи – Лиги чемпионов, Ла Лигу, приглашение лучших, трансформацию клуба, защиту клуба.

На этом нужно учиться. Однако циклы заканчиваются. Мы приходим не для того, чтобы конкурировать с каким-то конкретным человеков. Мы хотим предложить другой план.

Относимся к Пересу с максимальным уважением, но считаем, что нужна смена цикла. Его наследие должно стать основой для создания нового будущего.

Мы, как мадридисты, как члены клуба, рады, что у нас был такой президент. Лучший президент! Но мы также видим, что «Реал» не нуждается в краткосрочной передышке. Ему нужен новый проект на среднесрочную и долгосрочную перспективу», – сказал Рикельме.