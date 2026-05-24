  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Перес – лучший президент в истории клуба. Но циклы заканчиваются. Нам нужен новый проект»
0

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Перес – лучший президент в истории клуба. Но циклы заканчиваются. Нам нужен новый проект»

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: Перес – лучший президент в истории клуба.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что уважает наследие Флорентино Переса, но считает, что мадридскому клубу нужен новый долгосрочный проект.

«Флорентино Перес – лучший президент, который когда-либо был у «Реала». Без сомнения, он преобразил «Реал» в 2000 году.

Я отлично помню, как покупал газету Marca, чтобы узнать, перейдет ли Луиш Фигу или нет. Отлично помню то волнующее лето. Лично я пережил лучшие футбольные моменты.

Конечно, многие молодые ребята до недавнего времени почти не видели, как «Реал» проигрывает. Это ненормально. Нужно ценить эти трофеи – Лиги чемпионов, Ла Лигу, приглашение лучших, трансформацию клуба, защиту клуба.

На этом нужно учиться. Однако циклы заканчиваются. Мы приходим не для того, чтобы конкурировать с каким-то конкретным человеков. Мы хотим предложить другой план.

Относимся к Пересу с максимальным уважением, но считаем, что нужна смена цикла. Его наследие должно стать основой для создания нового будущего.

Мы, как мадридисты, как члены клуба, рады, что у нас был такой президент. Лучший президент! Но мы также видим, что «Реал» не нуждается в краткосрочной передышке. Ему нужен новый проект на среднесрочную и долгосрочную перспективу», – сказал Рикельме.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЭнрике Рикельме

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да объективно он все говорит, Перес реально лучший президент в истории, чисто даже если просто трофеи взять. Но его решения всегда были странными - уволить Дель Боске; продать Макелеле; назначать тренеров типа Кейруша. И этим решениям уже больше 20 лет, какие-то выводы он может и сделал, но что-то снова какие-то странные решения - уволить Алонсо и поощрять поведение Винисиуса по-моему тоже не совсем верно, так что Рикельме дело говорит.
Ответaloha!
Да объективно он все говорит, Перес реально лучший президент в истории, чисто даже если просто трофеи взять. Но его решения всегда были странными - уволить Дель Боске; продать Макелеле; назначать тренеров типа Кейруша. И этим решениям уже больше 20 лет, какие-то выводы он может и сделал, но что-то снова какие-то странные решения - уволить Алонсо и поощрять поведение Винисиуса по-моему тоже не совсем верно, так что Рикельме дело говорит.
Сделал, он и сам говорил, уже после второго прихода, что самая его была большая ошибка - это продажа Макелеле. По сути продал единственного игрока, который толкал рояль в центре поля и тем самым по сути подвел предсмертную черту для своего же созданного Галактикос.
Ответaloha!
Да объективно он все говорит, Перес реально лучший президент в истории, чисто даже если просто трофеи взять. Но его решения всегда были странными - уволить Дель Боске; продать Макелеле; назначать тренеров типа Кейруша. И этим решениям уже больше 20 лет, какие-то выводы он может и сделал, но что-то снова какие-то странные решения - уволить Алонсо и поощрять поведение Винисиуса по-моему тоже не совсем верно, так что Рикельме дело говорит.
Управление клубом - это не только про микроменеджмент, о котором вы пишете. Реал - это не только футбольный бренд, но и баскетбольный. И оба Реала очень успешны на дистанции. Плюс к тому Реал один из тех клубов, кто не ушел в дикие минуса во время ковида, и после реконструкции СБ (многие клубы штормит в такие периоды, как Барсу, или ранее Вильярреал). Реал один из самых финансово стабильных клубов. Для сравнения, Лоренцо Санс за время президентства выиграл 2 ЛЧ (чего не мог сделать Перес в первый приход), но оставил клуб в предбанкротном состоянии. И именно Перес решил эту проблему. Так что продажа Макелеле или увольнение Дель Боске - это очень незначительные моменты, если смотреть на дистанции на общую работу Переса
"Мы, как мадридисты, как члены клуба, рады, что у нас был такой президент. Лучший президент! "
==============
Ключевое слово здесь у Рикельме "был". Этот товарищ очень тонкий тролль ))
В одном предложении с одной стороны ублажает эго Переса похвалой, а с другой намекает что его время прошло. Красава )
ОтветDenosaur
"Мы, как мадридисты, как члены клуба, рады, что у нас был такой президент. Лучший президент! " ============== Ключевое слово здесь у Рикельме "был". Этот товарищ очень тонкий тролль )) В одном предложении с одной стороны ублажает эго Переса похвалой, а с другой намекает что его время прошло. Красава )
Ты так легко ведешься?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карвахаль об уходе из «Реала»: «Не могу не вспомнить нашу золотую эпоху: четыре ЛЧ за пять лет, Десима, три победы подряд, Роналду, Рамос, Анчелотти, Зидан. Они привели нас на вершину»
23 мая, 21:42
Перес вывесил предвыборный баннер на здании возле «Бернабеу», перечислив победы «Реала» в ЛЧ при нем. Лапорта размещал свой плакат неподалеку во время кампании в «Барселоне» в 2020-м
23 мая, 17:05Фото
Бизнесмен Рикельме объявил об участии в выборах президента «Реала»: «Впервые за 20 лет мы сможем проголосовать. Это не выдвижение «против кого-то», это выдвижение ради «Реала»
23 мая, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» договорился с Фелипе Аугусто. Сторона игрока хочет, чтобы «Трабзонспор» принял предложение петербуржцев (Ягыз Сабунджуоглу)
2 минуты назад
Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит за счет рычагов, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
29 минут назад
Ираола – лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета – 2-й, Эмери – 4-й, Пеп – 6-й, Кэррик – 7-й, Слот – 16-й, Аморим – 22-й, Росеньор – 25-й, Тудор – худший
37 минут назад
«Чем меньше игроков «Реала», тем лучше для атмосферы сборной. Выбор де ла Фуэнте справедлив, он вызвал лучших». Журналист Санчес о заявке Испании без футболистов «Мадрида»
45 минут назад
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. На пост претендуют Перес и Рикельме
58 минут назад
Дмитрий Сычев: «Меня не приняли в раздевалке «Марселя» сначала, не разговаривали, ведь я не знал французский. И это правильно: легионер должен учить язык, историю»
сегодня, 20:05
Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун, Веа, Рейна и Тилльман – в заявке США на ЧМ-2026
сегодня, 19:59
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
сегодня, 19:30Тесты и игры
Ямаль – лучший игрок, Жоан Гарсия – покупка года, у «Реала» худшая оценка за сезон, у «Барселоны» – лучшая. ESPN подвел итоги Ла Лиги
сегодня, 19:16
Бруну – лучший игрок сезона АПЛ по версии Goal. Райс – 2-й, Габриэл – 3-й, Холанд – 4-й, Жоао Педро – 11-й, Собослаи – 13-й, Каземиро – 16-й
сегодня, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт
19 минут назад
Пеп Лейндерс: «Гвардиола работает с большой страстью, к созданию плана на матч подходит так же, как хирург – к операции на сердце: скрупулезно, проверяя каждую важную деталь пинцетом»
30 минут назад
Чемпионат Франции. Переходные матчи. «Сент-Этьен» и «Ницца» голов не забили в 1-й игре
33 минуты назад
Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»
35 минут назад
«Нагрузка – реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графиком
44 минуты назад
«Не беспокойтесь об арбитрах – испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026
48 минут назад
Крис Уоддл: «Главная проблема «Ливерпуля» – центральные защитники. Ван Дейк – великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у «Байера»
56 минут назад
Сборная России прибыла в Каир на матч с Египтом. Команде подарили цветы и угощали сладостями
сегодня, 20:17Видео
Гюлер об Алонсо: «У нас были отличные отношения, я чувствовал полное доверие, это было именно то, чего я искал. Теперь он в «Челси», надеюсь, у него все сложится хорошо»
сегодня, 19:52
Димарко, Пас, Лаутаро, Локателли, Карнезекки и Йылдыз – в сборной Серии А от WhoScored
сегодня, 19:44
Рекомендуем