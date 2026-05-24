Флик о «Барсе»: «Я хочу 100% отдачи от каждого, следующий сезон будет сложнее. Чемпионы никогда не перестают быть чемпионами»

Флик: я буду ждать 100% отдачи от всех в «Барсе» в следующем сезоне.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик разъяснил, какого настроя будет требовать от команды в следующем сезоне.

Вчера каталонцы, досрочно выигравшие чемпионство, уступили «Валенсии» в 38-м туре Ла Лиги (1:3).

«Чемпионат мира – это большое событие, и игроки сосредоточены, но следующий сезон будет сложнее, и я хочу, чтобы все были сосредоточены на 100%. Сейчас кто-то поедет на чемпионат мира или отправится отдохнуть в отпуск, но главное – это «Барса», и когда мы вернемся, мы продолжим наш путь, и я хочу 100% отдачи от каждого.

Было здорово видеть, как Берни [Марк Берналь] или Гави возвращаются после травм. Именно такой менталитет я хочу видеть от игроков, чемпионы никогда не перестают быть чемпионами.

Я готов, у меня есть это стремление, я хочу, чтобы у игроков была такая же самоотдача. Чтобы все – игроки и персонал – могли выложиться на полную ради этой эмблемы», – заявил Флик.