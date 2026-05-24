Салиба о финале ЛЧ: «У «ПСЖ» потрясающая атака, они наводят страх. Но оборона «Арсенала» – лучшая в этом сезоне. Надеюсь, эту битву выиграем мы»

Салиба о финале ЛЧ: мы должны выложиться на полную.

Защитник «Арсенала » Вильям Салиба высоко оценил атаку «ПСЖ» в преддверии финала Лиги чемпионов. Парижане выбили «канониров» из прошлого розыгрыша турнира на стадии 1/2 финала.

«В том году они выглядели опасно, но и в этом они продолжают наводить страх. Поэтому ничего не изменилось. Мы знаем, что должны выложиться на сто процентов, если хотим победить.

У них потрясающая атака. Я знаю это, потому что пересекался со многими их игроками в сборной Франции и встречался с «ПСЖ » в прошлом сезоне.

Нам нужно быть в лучшей форме в следующую субботу, чтобы их обыграть, потому что они очень, очень хороши.

Наша оборона – лучшая в этом сезоне. Когда ты лучший, хочется играть с сильнейшими командами, поэтому мы рады, что нам предстоит встретиться с атакующими игроками такого уровня в следующую субботу, и я надеюсь, что эту битву выиграем мы.

Это огромный шанс, поэтому мы должны выложиться на полную», – сказал Салиба.