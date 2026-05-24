Жуков не включил игроков «Спартака» в топ-3 сезона РПЛ: «Сперцян, Кордоба, Батраков – они равноценные в тройке лучших»

Топ-3 игроков РПЛ от Жукова: Сперцян, Кордоба, Батраков.

Первый заместитель председателя Госдумы, болельщик «Спартака » Александр Жуков назвал топ-3 лучших игроков минувшего сезона Мир РПЛ.

«Я думаю, что в тройку лучших по итогам чемпионата России войдут Эдуард Сперцян и Джон Кордоба . Но и Алексей Батраков очень хорошо показал себя в этом сезоне.

Я не буду их расставлять по местам в тройке лучших, они все – равноценные игроки», – сказал Жуков.

Полузащитник «Краснодара » Сперцян забил 13 голов и стал лучшим ассистентом лиги с 16 результативными передачами. Форвард «Быков» Кордоба – лучший бомбардир РПЛ с 17 голами в 28 матчах. Хавбек «Локомотива» Батраков в 28 играх забил 13 мячей.