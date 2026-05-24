Жуков не включил игроков «Спартака» в топ-3 сезона РПЛ: «Сперцян, Кордоба, Батраков – они равноценные в тройке лучших»
Первый заместитель председателя Госдумы, болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал топ-3 лучших игроков минувшего сезона Мир РПЛ.
«Я думаю, что в тройку лучших по итогам чемпионата России войдут Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Но и Алексей Батраков очень хорошо показал себя в этом сезоне.
Я не буду их расставлять по местам в тройке лучших, они все – равноценные игроки», – сказал Жуков.
Полузащитник «Краснодара» Сперцян забил 13 голов и стал лучшим ассистентом лиги с 16 результативными передачами. Форвард «Быков» Кордоба – лучший бомбардир РПЛ с 17 голами в 28 матчах. Хавбек «Локомотива» Батраков в 28 играх забил 13 мячей.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
