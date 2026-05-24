  • Жуков не включил игроков «Спартака» в топ-3 сезона РПЛ: «Сперцян, Кордоба, Батраков – они равноценные в тройке лучших»
Жуков не включил игроков «Спартака» в топ-3 сезона РПЛ: «Сперцян, Кордоба, Батраков – они равноценные в тройке лучших»

Топ-3 игроков РПЛ от Жукова: Сперцян, Кордоба, Батраков.

Первый заместитель председателя Госдумы, болельщик «Спартака» Александр Жуков назвал топ-3 лучших игроков минувшего сезона Мир РПЛ.

«Я думаю, что в тройку лучших по итогам чемпионата России войдут Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Но и Алексей Батраков очень хорошо показал себя в этом сезоне.

Я не буду их расставлять по местам в тройке лучших, они все – равноценные игроки», – сказал Жуков.

Полузащитник «Краснодара» Сперцян забил 13 голов и стал лучшим ассистентом лиги с 16 результативными передачами. Форвард «Быков» Кордоба – лучший бомбардир РПЛ с 17 голами в 28 матчах. Хавбек «Локомотива» Батраков в 28 играх забил 13 мячей.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Барко, Маркиньос из Спартака на уровне, из Зенита всегда в порядке Вендел, также Дивеев, в ЦСКА Круговой выделялся!
Продолжайте вести наблюдение
А давайте лучше Жукова из руки вверх спросим. И то интереснее будет
Вендел лучше всех, отдыхайте
