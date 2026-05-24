Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Клубное ТВ должно быть рентабельным, а не с бюджетом 40-45 млн евро и долей 0,1%. Не нужно превращаться в нечто сектантское»

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме раскритиковал клубное ТВ.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме раскритиковал работу клубного телеканала.

– Что вы думаете о ТВ «Реала»?

– У ТВ «Реала» бюджет около 40-45 миллионов евро, с долей аудитории примерно 0,1%, а когда показывают фильмы – 0,2%. Нашему клубному ТВ стоит улучшить финансовые показатели, у них есть потенциал – своя академия, главный клуб, игроки. Можно создавать контент, информировать членов клуба, болельщиков «Реала».

И это не должно превращаться в нечто сектантское, а должно привлекать мадридистов, в первую очередь информируя и развлекая болельщиков, но также служа магнитом для привлечения мадридистов со всего мира. И это должно быть рентабельным, а не с бюджетом в 40-45 млн евро, – сказал Рикельме.