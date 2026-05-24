  • Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Клубное ТВ должно быть рентабельным, а не с бюджетом 40-45 млн евро и долей 0,1%. Не нужно превращаться в нечто сектантское»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме раскритиковал работу клубного телеканала.

– Что вы думаете о ТВ «Реала»?

– У ТВ «Реала» бюджет около 40-45 миллионов евро, с долей аудитории примерно 0,1%, а когда показывают фильмы – 0,2%. Нашему клубному ТВ стоит улучшить финансовые показатели, у них есть потенциал – своя академия, главный клуб, игроки. Можно создавать контент, информировать членов клуба, болельщиков «Реала».

И это не должно превращаться в нечто сектантское, а должно привлекать мадридистов, в первую очередь информируя и развлекая болельщиков, но также служа магнитом для привлечения мадридистов со всего мира. И это должно быть рентабельным, а не с бюджетом в 40-45 млн евро, – сказал Рикельме.

Рикельме слишком адекватен для нынешнего Реала, у него нет шансов
Даже кандидат в президенты подтверждает то, что реал это секта:))
1) Речь лишь про ТВ
2) Правда нужно объяснять, почему в русском языке "не надо превращаться" не равно, условно, "мы - секта"?
3) Что за ДАЖЕ кандидат? Он никто в Реале. Он всего лишь возможный кандидат. Он ничем не заправляет
Правда нужно объяснять, почему реал секта или же самому объективности не хватает?
Посыл хороший, но чисто предвыборный. Контент, который он описывает, не интересен массовой аудитории. А вот контент в духе "пусть говорят" является самым популярным во всех странах мира. Люди падки на слухи, интриги и сплетни. И та доля аудитории, которая есть сейчас, никак не подрастет, а уменьшится в разы, если ей показывать тренировки кантеры, основы и прочие интервью.

Но, как предываборный укол Переса, неплохо.
Контент контентом, но это влияет на бренд Реала и создает внутри команды нездоровую атмосферу. Вместо поиска реальных проблем они занимаются поиском внешних врагов, заговоров и махинаций. В какой-то момент и спонсоры подумают зачем нам связывать наш бренд с вот этим? Естественно, не сейчас, это вопрос долгосрочной стратегии

Так что претензия от кандидата рл существу, а главное эта проблема относительно легко решается по сравнению с чисткой состава или выбором тренера
Подписываюсь
"с долей аудитории примерно 0,1%, а когда показывают фильмы – 0,2%". О, фильмы на спортивном канале - это мы знаем
Типичные предвыборные речи. Хорошие, адекватные, но всего лишь речи. Фло сделает все, чтобы остаться президентом. Сейчас адекват в Реале быть не может
Хороший кандидат👍понимает даже что Реал тв это чушь которую надо разогнать , но жаль он слишком хороший парень и шансов поэтому у него не много
Да ерунду сказал. Какая “рентабельность“?! Это и должно быть секстантское ТВ.
Ок. Интервью Моуринью синьоре Карбонеро, а до и после - ледовое лото с Рюдигером. С этого можно начать. Полагаю будет интерес и рекламная интеграция.
Если серьезно, Реал ТВ изначально является парадоксальной историей и ориентирован на единственного зрителя.
Не, ну реально, фигню какую-то сморозил. А над чем глумиться болельщикам всех остальных испанских клубов? Тут цирк бесплатно показывают, ещё и за бюджет «Реала».
Цирка в исполнении Лапорты хватает.
А уж его словесные дуэли с Хави - украшение сезона.
А ведь были ещё зачётные видосы с трибун - президент Барсы вопит "Кто не скачет, тот - мадридиста" и делает неприличные жесты руками!
"Ну мёд же! Мёёёд!"@
