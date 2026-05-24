У «Спартака» больше шансов на победу в Кубке, чем у «Краснодара». Они уступили «быкам» в чемпионате, превосходя по игре – будет хорошая мотивация». Тарпищев о суперфинале
Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев верит в победу команды в суперфинале FONBET Кубка России.
Красно-белые сегодня сыграют против «Краснодара» на стадионе «Лужники» в 18:00 по московскому времени.
«Знаю, что у «Спартака» больше шансов на победу в финале Кубка, чем у «Краснодара». Эмоционально важно, что команда проиграла в чемпионате «Краснодару», выигрывая по игре.
У «Спартака» будет очень хорошая мотивация, чтобы отыграться – все будут заряжены. Еще неизвестно, что произойдет с «Краснодаром» по итогам чемпионата», – сказал Тарпищев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Ну а я не знаю. И никто не знает. Вечером знать будем. Тоже мне, прорицатель.